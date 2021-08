Selma Blair révèle qu’elle est en rémission de la sclérose en plaques et les prochaines étapes

Selma Blair partage des nouvelles passionnantes avec les fans. Après des années avec la sclérose en plaques, elle est officiellement en rémission. L’actrice Legally Blonde a reçu un diagnostic de maladie auto-immune en août 2018 et a lutté contre des symptômes graves jusqu’à récemment. Blair a perdu la capacité de parler, a souffert de douleurs chroniques et n’a pas pu utiliser sa jambe gauche; Cependant, après le traitement aux cellules souches, elle peut enfin dire qu’elle va beaucoup mieux.

“Mon pronostic est excellent”, a-t-elle déclaré selon PEOPLE. “Je suis en rémission. Les cellules souches m’ont mis en rémission. Il a fallu environ un an après les cellules souches pour que l’inflammation et les lésions diminuent vraiment.” La femme de 49 ans a un documentaire à venir, Présentation de Selma Blair, qui sortira en salles le 15 octobre et sera diffusé exclusivement sur Discovery + et permettra aux fans de découvrir les coulisses de ce qu’elle a vécu ces dernières années. Blair a partagé la bande-annonce de la nouvelle pièce via son Instagram et les fans sont impatients de voir.

Blair admet que même si elle se portait bien ces derniers mois, elle voulait attendre un peu plus longtemps avant de le rendre public parce qu’elle avait encore trié certaines choses et sentait qu’elle n’était pas encore prête à ce que le monde le sache. “J’étais réticente à en parler parce que je ressentais ce besoin d’être plus guéri et plus réparé”, a-t-elle révélé. “J’ai accumulé toute une vie des bagages dans le cerveau qui ont encore besoin d’être triés ou acceptés. Cela m’a pris une minute pour arriver à cette acceptation. Cela ne ressemble pas à ça pour tout le monde.”

“Je me sens vraiment mal et incompris depuis si longtemps que c’est juste moi”, a-t-elle ajouté. “Ce n’est pas que la SP était sur le point de me tuer. Je veux dire, ça me tuait avec cette fusée qui durait si longtemps. J’étais tellement épuisé. S’il y avait une option pour m’arrêter, pour me rééquilibrer après avoir été frappé si fort avec ça dernière poussée, c’est absolument pour mon fils. Je n’ai aucune envie de le laisser seul pour le moment.” Blair a expliqué comment son fils de 10 ans, Arthur, a été une grande motivation pour qu’elle s’en sorte.

Elle a admis que même si son diagnostic “peut être très isolant” pour beaucoup de gens, elle se sent plus que chanceuse d’avoir eu un groupe solide de partisans autour d’elle pour l’aider à chaque étape du processus. “Les gens ont pris grand soin de moi. Je n’aime jamais vraiment la vie. Je l’aime maintenant – étrange, hein? Juste parce que la vie est si bizarre. J’avais tellement peur dans la vie. Pour commencer soudainement à trouver une identité et une sécurité en moi, à comprendre au-delà des limites, de la gestion du temps et de l’énergie. Je passe le meilleur moment de ma vie. »