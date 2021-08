Selma Blair révèle qu’on lui a dit de «faire des plans pour mourir» après un diagnostic de SEP

La bande-annonce du documentaire Discovery+ de Selma Blair, Introducing Selma Blair, est sortie et l’actrice de Cruel Intentions révèle le parcours déchirant qu’elle a parcouru depuis qu’elle a reçu son diagnostic de sclérose en plaques, notamment en lui disant de “faire des plans pour mourir”. Appelé “un long métrage profondément intime et puissant”, le documentaire se concentre sur le diagnostic de SEP et l’acceptation personnelle de Blair.

Les téléspectateurs auront un aperçu personnel et rapproché des hauts et des bas de la bataille de Blair contre la grave maladie auto-immune qui attaque ses fibres nerveuses. On l’a vue marcher avec une canne, boitant dans les allées, et a parfois du mal à rassembler suffisamment d’air pour dire : “Je ne peux pas respirer”. “J’ai toujours pensé que j’étais dans une émission de téléréalité, comme dans un documentaire, mais seul Dieu le verrait et le désapprouverait”, partage-t-elle dans la bande-annonce.

Je vous présente Selma Blair. Une caractéristique profondément intime et puissante de @SelmaBlair dans son parcours d’acceptation personnelle et de résilience à travers son combat contre la sclérose en plaques. #IntroducingSelmaBlair, en salles le 15 octobre et #discoveryplus le 21 octobre. pic.twitter.com/HCUaStfGIt – découverte+ (@discoveryplus) 12 août 2021

“On m’a dit de faire des plans pour mourir. Pas parce que j’ai la SEP, mais parce que je me bats contre la SEP. … J’ai l’impression d’être dans le film de Tom Hanks (« Cast Away ») où il est bloqué sur une île , raconte-t-elle dans un clip, montrant son séjour à l’hôpital. Blair a republié la bande-annonce sur son Instagram avec une légende résolue. “Ne me dites pas comment ça se termine”, a-t-elle écrit.

“Je suis peut-être le sujet de ce film, mais j’espère que tout le monde s’y verra et y trouvera une force et une joie qu’ils ignoraient peut-être avoir”, a déclaré Blair dans un communiqué de presse plus tôt cette année. Les fans de l’actrice ont déjà commencé à sonner le teaser. “Cet aperçu de ce documentaire est difficile à regarder, surtout si vous souffrez de SEP. Elle est résistante et une (n) inspiration pour tous ceux qui souffrent de cette horrible maladie”, a déclaré quelqu’un. Présentation, Selma Blair fera ses débuts dans les salles le 15 octobre et ses débuts sur le service de streaming Discovery + le 21 octobre.