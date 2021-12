S’éloigner: Michael Cuisance représente un récit édifiant pour les jeunes du Bayern Munich

Lorsqu’il a été annoncé que Michael Cuisance serait transféré du Borussia Mönchengladbach au Bayern Munich, cette décision a pour le moins fait sourciller.

Bien sûr, Cuisance avait du talent et une tonne de potentiel, mais il était extrêmement difficile d’imaginer un scénario dans lequel il irait systématiquement sur le terrain. Ces doutes se sont avérés exacts car Cuisance a à peine joué pendant son séjour en Bavière et a presque accumulé plus de coéquipiers blessés à l’entraînement que de buts et de passes décisives.

On ne sait toujours pas pourquoi le Bayern Munich a ressenti le besoin d’acheter le Français alors qu’il n’avait clairement aucun plan sur la façon de l’utiliser. Si la stratégie consistait à retourner le joueur pour un montant plus élevé plus tard… eh bien, cela a échoué car le Bayern Munich va en obtenir la moitié (ou moins) en le vendant à Venezia.

Quoi qu’il en soit, le temps de Cuisance avec le Bayern Munich devrait être une leçon pour tout jeune qui pense qu’il sera facile de pénétrer dans la formation du club :

Vous devrez peut-être avoir une mentalité stable et mature ainsi que du talent pour réussir au Bayern Munich : Les Bavarois sont profonds et talentueux et franchement, il n’y a tout simplement pas beaucoup de temps de jeu pour se déplacer au milieu de terrain – ou vraiment n’importe où. Quelle que soit la façon dont vous regardez dans les vestiaires, vous verrez forcément un joueur de calibre débutant. Avec seulement XI noms pouvant être encrés sur une feuille de composition de départ, vous feriez mieux d’être patient, travailleur, diligent, concentré et fort mentalement pour rester sur la bonne voie.

Cuisance, bien sûr, aurait eu des problèmes d’attitude et aurait montré des signes d’immaturité lors des matchs et des entraîneurs irrités à l’entraînement. Le Français n’a cependant pas été le seul. Angelo Stiller, Niklas Dorsch et bien d’autres ont dû quitter le club au fil des ans. Adrian Fein, Joshua Zirkzee, Chris Richards, Lars Lukas Mai et Fiete Arp, entre autres, ont dû partir en prêt. Tanguy Nianzou serait devenu frustré. Marc Roca n’exclut pas un transfert. Même Jamal Musiala voulait s’asseoir avec l’équipe d’entraîneurs pour déterminer exactement quel est son rôle dans l’équipe. Peu importe à quel point vous avez confiance en vos capacités… Le Bayern est le Bayern pour une raison.

La patience est une vertue: Bien sûr, nous l’avons mentionné ci-dessus, mais il n’est absolument pas nécessaire de prendre la décision de signer avec le Bayern Munich. Comme nous l’avons vu avec Arp, déménager au Bayern Munich n’est pas pour tout le monde et peut en fait nuire à la carrière d’un joueur s’il n’a pas l’état d’esprit et les attentes appropriés. La carrière d’Arp est potentiellement en ruine car il a sauté trop tôt dans un grand club puissant et prospère. On peut facilement affirmer que Cuisance a subi le même sort – bien qu’il ait au moins une chance de sauver sa vie professionnelle en Serie A.

Si vous pensez que vous êtes bon, il y a de fortes chances que le Bayern ait déjà quelqu’un de mieux : Ce doit être la chose la plus difficile à accepter pour un jeune joueur. Les athlètes modernes sont choyés dès leur plus jeune âge et comblé d’éloges s’ils montrent des aptitudes avancées dans un sport particulier. Le talent naturel peut vous mener au premier niveau de l’équipe, mais ce que vous faites à partir de là vous y maintiendra ou vous enverra faire vos bagages assez rapidement. La dure réalité est que beaucoup de joueurs modernes supposent qu’ils entreront sur le campus d’un club et s’affirmeront rapidement – parce que c’est ce qu’ils ont fait toute leur vie. Au Bayern Munich, cependant, même les joueurs les plus doués physiquement et naturellement talentueux se retrouvent souvent surclassés. Ce… n’est pas un fait facile à accepter pour un jeune qui n’a presque jamais fait face à l’échec sur le chemin de ce niveau.

En fin de compte, le Bayern Munich n’est tout simplement pas pour tout le monde. Les joueurs sont testés et poussés à la limite chaque jour. Certains prospèrent, d’autres échouent et certains établissent une base de référence précoce, puis essaient comme un diable de s’améliorer. Même alors, les choses ne fonctionnent pas toujours.

Seuls les plus talentueux entrent et seuls les plus forts mentalement survivent. Telle est la vie sur Säbener Straße – et le club ne voudrait pas qu’il en soit autrement.