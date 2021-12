Selon 343 Industries, le problème de triche de Halo Infinite est quelque chose « que nous avions anticipé »

Si tu as joué Halo infini multijoueur au cours des dernières semaines depuis son lancement, vous êtes peut-être au courant d’une inquiétude croissante au sein de la communauté concernant La triche dans les FPS gratuits de 343 Industries.

Après de nombreuses discussions sur ses effets sur l’expérience, plusieurs membres de l’équipe de développement nous ont informés de ce que les joueurs peuvent faire dès maintenant pour lutter contre ce problème et des plans futurs pour le résoudre davantage.

La première déclaration publique est venue du responsable de la communauté Halo, John Junyszek sur Twitter, qui a ouvertement discuté de l’approche de l’équipe sur le problème à travers des mots francs.

« Malheureusement, la triche fait naturellement partie de la prise en charge d’un jeu PC F2P et c’est une chose que nous attendions. Cela ne disparaîtra jamais complètement, mais nous sommes prêts et déterminés à publier des améliorations constantes des systèmes de notre jeu et à prendre des mesures contre les mauvais acteurs.

Parlons tricherie !

Malheureusement, la tricherie fait naturellement partie de la prise en charge d’un jeu PC F2P et c’est une chose que nous attendions. Cela ne disparaîtra jamais complètement, mais nous sommes prêts et déterminés à publier des améliorations cohérentes des systèmes de notre jeu et à prendre des mesures contre les mauvais acteurs. – John Junyszek (@Unyshek) 30 novembre 2021

Il développerait en déclarant que « Sautant pour clarifier que le libellé des « améliorations des systèmes de jeu » inclut non seulement notre anti-triche, mais aussi le reste du jeu. C’est formulé de cette façon parce que nous n’adoptons pas une approche à « fonctionnalité unique », mais une approche à l’échelle du jeu pour lutter contre la triche. »

Bien que John fasse son travail, informant la communauté que 343 est au courant des plaintes et des préoccupations concernant les tricheurs dans Halo Infinite, cela lève un peu le rideau sur ce que nous pouvons nous attendre à voir aller de l’avant. La clarification selon laquelle ils « n’adoptent pas une approche » à fonctionnalité unique « indique que l’équipe est prête à attaquer le problème sous plusieurs angles, au lieu de parier la maison sur une grande fonctionnalité comme le nouvel anti-triche au niveau du noyau de Call of Duty.

Comme dernier ajout, John a souligné le système officiel de signalement des joueurs actuellement utilisable par ceux qui sont victimes de tricherie dans Halo Infinite. Cela a été repris par le directeur créatif de 343 Industries, Joseph Staten, qui a exhorté les joueurs à utiliser cette fonctionnalité pour le moment pour lutter contre la tricherie via Twitter. Dans l’état actuel des choses, c’est le seul outil que les joueurs utilisent actuellement pour repousser les tricheurs.

Nous avons d’autres mesures anti-triche en préparation. En attendant, veuillez utiliser ce lien pour signaler les mauvais acteurs. Le banhammer est dételé et prêt à l’action. https://t.co/FUmZznhXWH – Joseph Staten (@joestaten) 30 novembre 2021

C’est une période mouvementée pour 343 Industries suite au succès massif de la sortie multijoueur Halo Infinite. D’une part, ils ont constamment amélioré la progression des passes de combat, ce qui a récemment permis de réduire considérablement le nombre de jeux dont vous avez besoin pour passer au niveau supérieur. D’un autre côté, ils ne semblent pas non plus faire de pause, car l’événement de février 2022 a peut-être été divulgué beaucoup trop tôt.