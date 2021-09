Selon Brian Armstrong, plus de la moitié des milliardaires mondiaux le seront grâce aux crypto-monnaies

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a publié un résumé dans lequel il a discuté des progrès de l’industrie de la crypto-monnaie au cours de la décennie qui vient de commencer l’année dernière. Pour ce rapport, Armstrong a déclaré qu’il s’était inspiré de l’article de Fred Wilson. C’est une question de technologie au cours des dix dernières années.

Désormais, ce rapport en question aborde, selon le PDG de Coinbase, les faits les plus importants de l’écosystème crypto de son point de vue. Bien que nous ne les couvrons pas tous, il est important que vous sachiez tout ce qu’il comprend à l’origine.

Ainsi, pour vous donner une idée plus claire, le rapport est structuré en dix sections. Voici le résumé : Bitcoin n’a pas échoué, Coinbase n’a pas échoué, camps et guerre civile, bulles (et crashs), les applications ont pris plus de temps que prévu, les ICO, les échanges ont capturé la majeure partie de la valeur, les pièces stables, les institutions et la réglementation.

Comme point de départ, Armstrong a indiqué que la principale crypto-monnaie, Bitcoin n’a pas échoué une seule fois au cours de ses dix ans d’histoire. Malgré tous les doutes sur la survie de Bitcoin, Armstrong a noté que la monnaie numérique avait en effet prospéré.

« Plus de 379 articles ont été écrits, déclarant prématurément la fin du Bitcoin. Non seulement Bitcoin a-t-il survécu, mais il a prospéré, devenant l’actif le plus rentable de la décennie. Les opposants se sont trompés et nous avons appris une leçon importante sur la nature humaine : la plupart des grandes percées sont des idées opposées que les gens rejettent et ridiculisent au début. Mentionné.

Coinbase a également réussi malgré l'”échec” annoncé pour l’entreprise

Brian Armstrong a également profité de l’occasion pour mentionner que son échange de crypto-monnaie Coinbase a connu du succès au cours de la dernière décennie. Malgré le fait que beaucoup pensaient que ce ne serait pas comme ça.

Depuis la création de Coinbase en 2012, la société s’est développée pour opérer dans plus de 100 pays à travers le monde. Coinbase a également créé des produits de base pour faciliter l’adoption de la cryptographie et la facilité d’utilisation. La société a créé un Global Digital Asset Exchange (GDAX) pour échanger une variété de crypto-monnaies. Coinbase propose également une API permettant aux développeurs et aux commerçants de créer des applications et d’accepter les paiements en devises numériques.

Autres aspects pris en compte dans l’espace crypto-monnaie

De plus, le résumé inclut la concurrence qui a surgi dans l’industrie avec la création de plus en plus d’actifs cryptographiques, parfois en raison de hard forks. Ce qui a stimulé l’innovation et attiré l’attention des investisseurs.

Malgré les bulles et les chutes de prix des crypto-monnaies, l’écosystème a continué de croître. Et il a multiplié la création de stablecoins pour lutter contre la volatilité du prix des actifs numériques.

Cependant, l’adoption des applications pour des cas d’utilisation réels a pris plus de temps que prévu pour arriver. Jusqu’à l’émergence des applications de finance décentralisée (DeFi).

Armstrong a également abordé le boom des offres initiales de pièces (ICO). Certains d’entre eux ont réussi à collecter une somme d’argent considérable, malheureusement plusieurs n’ont pas atteint leur objectif de créer un véritable produit. D’autre part, les échanges se sont imposés comme l’un des meilleurs modèles d’entreprise. Accroître l’intérêt des investisseurs particuliers et, au fil du temps, des investisseurs institutionnels.

Les institutions financières monteront à bord du navire de la crypto-monnaie

Pour sa part, il a estimé qu’au fil du temps, presque toutes les institutions financières auront un certain type d’opération de crypto-monnaie. Et la plupart des fonds conserveront une partie de leurs actifs dans des crypto-monnaies, en raison de rendements non corrélés et d’un potentiel de hausse.

«Quelque chose comme 90% de l’argent dans le monde est enfermé dans des institutions. Cela est donc susceptible de créer une forte demande pour les actifs cryptographiques. Mentionné.

Le PDG Brian Armstrong n’a pas pu contourner la question de la réglementation, commentant que “Coinbase était (à ma connaissance) la première entreprise de cryptographie à vraiment prendre la réglementation au sérieux parce que nous pensions que cela augmenterait l’adoption à long terme”. Tout au long de la décennie, le débat sur le statut des actifs virtuels a été présent. Et divers guides ont été publiés dans le monde à ce sujet.

Sans crainte de décentralisation

Il a également considéré que la décentralisation va se développer, avec un monde séparé évoluant dans l’espace décentralisé de la crypto à la crypto. Ce qui viendra avec plus de confidentialité et un rythme d’innovation rapide, dans lequel les portefeuilles, DEX, DeFi et Dapps continueront de s’améliorer en termes de convivialité et de sécurité. Et de nombreuses nouvelles applications verront le jour. L’identité décentralisée augmentera, tandis que davantage de personnes gagneront leur vie grâce à la cryptographie.

Et le prix du Bitcoin ?

L’un des aspects les plus marquants du résumé est qu’il a précisé que ses amis Olaf Carlson-Wee et Balaji Srinivasan estiment cela à un prix de 200 000 USD par Bitcoin. Ce qui signifie que plus de la moitié des milliardaires du monde le seront grâce aux crypto-monnaies.

Par conséquent, il a estimé qu’il y aura beaucoup d’investissements dans la technologie. Ainsi que beaucoup de philanthropie au sein de l’écosystème. Dans le même ordre d’idées, il a affirmé qu’à terme, il verra une forte augmentation du nombre de personnes qui possèdent et utilisent des crypto-monnaies. Et ils commenceront à déplacer l’aiguille sur la liberté économique mondiale.

À mesure que l’adoption s’accélère, une blockchain plus évolutive et privée atteindra environ 1 milliard d’utilisateurs d’ici la fin de la décennie. Contre 50 millions de dollars à ses débuts, a conclu Brian Armstrong.

