Selon Dave Robson de Williams, Nicholas Latifi est « presque trop intelligent pour conduire à l’instinct »

Dave Robson de Williams a exhorté Nicholas Latifi à ne pas trop réfléchir à sa conduite et à « faire confiance à son instinct » afin de continuer à s’améliorer.

Latifi a marqué les sept premiers points de sa carrière en Formule 1 en 2021, accumulant ce total lors de courses consécutives alors qu’il terminait septième en Hongrie et se classait neuvième dans la « course qui n’a jamais été » belge.

Le Canadien a également progressé en qualifications, qui a pris la meilleure partie de deux saisons pour prendre le dessus sur son coéquipier George Russell lors d’une séance traditionnelle d’une heure, mais l’a finalement fait deux fois avant que le Britannique ne parte rejoindre Mercedes.

Robson, responsable des performances des véhicules chez Williams, a admis que Latifi n’avait pas connu la campagne la plus cohérente en 2021, mais voit comment le joueur de 26 ans peut développer davantage sa carrière l’année prochaine lorsqu’Alex Albon prendra la place de Russell à ses côtés.

« Je pense que cette année a été un peu plus agitée que nous l’avions espéré », a déclaré Robson de Latifi, cité par Motorsport-total.com.

« Nous avons un peu oscillé entre le rythme de qualification et le rythme de course, mais il a toujours un très bon talent pour conduire une voiture et comprendre où sont les problèmes et les identifier. »

Concernant les perspectives de Latifi de s’établir correctement dans le sport, Robson a poursuivi : « Je pense qu’il a encore une chance. Il a tout ce dont il a besoin, mais peut-être a-t-il besoin de se fier un peu plus à son instinct et de ne pas toujours trop y penser. C’est peut-être une partie du problème qui revient sans cesse.

Développant cela, Robson a déclaré que Latifi est « presque un peu trop intelligent pour aller là-bas et vraiment conduire à l’instinct », ajoutant: « Mais surtout, il a cet instinct. »

Robson pense que la réinitialisation des règlements l’année prochaine pourrait offrir au pilote né à Montréal une opportunité de prospérer, après une saison qui s’est terminée avec lui sans le vouloir, façonnant l’issue du championnat du monde – son accident a fait sortir la voiture de sécurité qui a déclenché la fin controversée du championnat du monde. Grand Prix d’Abou Dhabi.

« C’est un grand changement », a déclaré Robson. « Les voitures seront complètement différentes et il a également un nouveau coéquipier, donc je pense qu’il a une chance de vraiment briller l’année prochaine.

« Avec la voiture un peu plus rapide (l’année prochaine), il peut se détendre un peu, surtout au début des qualifications, et faire confiance à son instinct et conduire comme il le peut et comme la plupart des pilotes le font.

« Il peut encore faire une tendance à la hausse et faire du bon travail, j’en suis sûr. »