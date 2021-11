Selon Hillary Clinton, les crypto-monnaies ont le potentiel de déstabiliser les pays et d’affaiblir le dollar.

Ancienne secrétaire d’État des États-Unis, Hillary Clinton. Il a averti vendredi les nations du monde entier de prendre très au sérieux la popularité croissante des crypto-monnaies. Parce que ces actifs numériques ont le potentiel de saper le pouvoir des États-nations et le rôle essentiel du dollar américain dans l’économie mondiale.

« Un autre domaine auquel j’espère que les États-nations commenceront à accorder plus d’attention est la montée en puissance des crypto-monnaies. Parce que ce qui semble être un effort très intéressant et quelque peu exotique pour exploiter littéralement de nouvelles devises à échanger, a le potentiel de saper les monnaies traditionnelles, de saper le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve, de déstabiliser les nations du monde. Hillary Clinton a déclaré lors d’une table ronde au Bloomberg New Economies Forum à Singapour.

Le volume mensuel des transactions de crypto-monnaie aux États-Unis a considérablement augmenté. Passant de 14,4 milliards de dollars en juillet 2020 à 164 milliards de dollars en mai 2021, soit une augmentation de plus de 1000%. Source : analyse de chaîne

Les commentaires d’Hillary Clinton surviennent alors que divers pays sont confrontés à la fois à l’adoption et à la réglementation des crypto-monnaies.

À titre d’exemple, la Chine a interdit l’utilisation des crypto-monnaies et toutes les activités connexes. De même, le projet de loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars américains récemment adopté comprend des règles plus strictes en matière de taxes sur le commerce de crypto-monnaie. Pendant ce temps, certains pays en développement d’Amérique centrale adoptent les crypto-monnaies. Le Salvador a adopté Bitcoin comme monnaie légale en septembre dans le but d’améliorer et de décentraliser son économie.

Les États-Unis et leur conflit avec les crypto-monnaies

Les plus grandes entreprises mondiales utilisent déjà la technologie Blockchain, notamment Amazon, Cargill, CVS, IBM, Seagate et Visa. Des PDG seniors, dont Elon Musk, Richard Branson, Jack Dorsey, et des représentants du gouvernement américain comme le maire de Miami Francis Suarez et le nouveau maire de New York Eric Adams ont exprimé leur soutien aux crypto-monnaies.

Pendant ce temps, les États-Unis sont devenus la plus grande victime au monde d’attaques de ransomware, ou « détournement de données » en espagnol. La nation a payé plus de 131 millions de dollars en crypto-monnaie aux cybercriminels entre juillet 2020 et juin 2021, selon une étude de Chainalysis.

Les utilisateurs américains ont envoyé plus de 131 millions de dollars de crypto-monnaie aux attaquants de ransomware entre juillet 2020 et juin 2021, soit plus du double de celui de l’Europe occidentale. Source : analyse de chaîne

La plupart des cyberattaques étaient associées à divers groupes de cybercriminels basés en Russie, ajoute l’étude.

« Investir dans des crypto-monnaies va à l’encontre de toutes les règles de base de la protection des investisseurs. » L’expert en réglementation économique John Reed Stark a déclaré à Insider. Qui était à la tête de l’Internet Law Enforcement Office de l’institution de réglementation américaine SEC.

« Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont négociés sur des plates-formes qui ne disposent d’aucun des mécanismes de sécurité dont disposent les échanges traditionnels. » Stark a ajouté.

Cependant, divers experts se sont demandé si les crypto-monnaies telles que le Bitcoin ou les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) telles que le yuan numérique chinois auront beaucoup d’effet sur la référence du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Bien que le développement des monnaies numériques des banques centrales puisse réduire la demande de dollars en tant qu’instruments de transaction.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport