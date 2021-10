Selon iFixit, les nouveaux MacBook Pro ont des languettes de batterie pour des remplacements de batterie plus faciles à faire soi-même

iFixit a partagé un teaser de son démontage de MacBook Pro 14 pouces, et un détail remarquable est l’inclusion de languettes pour les cellules de la batterie, ce qui, selon le site Web de réparation, permettra de remplacer plus facilement la batterie par vous-même.



Selon iFixit, les quatre cellules de la batterie externes ont des languettes de type iPhone facilement visibles, et une fois le trackpad retiré, il y a des découpes dans le châssis pour accéder aux languettes de retrait qui maintiennent les deux cellules de batterie du milieu en place. Les tirettes sont probablement également présentes dans le nouveau MacBook Pro 16 pouces, étant donné qu’il a une disposition interne similaire à celle du modèle 14 pouces.

Depuis la sortie du premier MacBook Pro avec un écran Retina en 2012, les cellules de la batterie ont été collées dans le « top case », une grande partie abritant le clavier et le trackpad. Lorsqu’un Apple Store ou un fournisseur de services agréé Apple doit remplacer la batterie de ces précédents modèles de MacBook Pro, ils doivent remplacer l’intégralité du boîtier supérieur, bien que le client ne paie que des frais de service de batterie de 129 $ à 199 $ hors garantie. On ne sait pas si les tirettes entraîneront une modification de cette procédure, mais elles profiteront certainement aux réparations à faire soi-même en rendant les cellules de la batterie plus facilement accessibles.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro ont été lancés mardi après avoir été dévoilés la semaine dernière. iFixit a annoncé qu’il partagerait bientôt son démontage complet du nouveau MacBook Pro, et en attendant, certains clients ont déjà ouvert le leur, nous donnant un premier aperçu de l’intérieur.

Les modèles MacBook Air 2018 et plus récents sont également équipés de languettes de batterie.

