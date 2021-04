Selon la députée démocrate Tlaib, la police américaine “ intentionnellement raciste ” ne peut pas être réformée ⋆ .

La représentante démocrate du Michigan, Rashida Tlaib, a déclaré que le service de police était «intentionnellement raciste» et ne pouvait pas être réformé, à la suite de la mort par balle de la police dimanche sur un homme noir dans la banlieue de Minneapolis.

Dans l’audio de la vidéo de l’incident de la caméra du corps de la police, l’officier qui a abattu le suspect Daunte Wright, 20 ans, semble dire qu’elle pensait avoir retiré un pistolet Taser de son étui.

«Ce n’était pas un accident», a tweeté Tlaib lundi. «Le maintien de l’ordre dans notre pays est intrinsèquement et intentionnellement raciste. «Daunte Wright a été confronté à de l’agression et de la violence. J’en ai fini avec ceux qui tolèrent le meurtre financé par le gouvernement. Plus de maintien de l’ordre, d’incarcération et de militarisation. Il ne peut pas être réformé.

La fusillade a déclenché deux nuits de manifestations au cours desquelles la police a arrêté plus de 40 personnes.

La fusillade et le tweet de Tlaib interviennent au milieu du procès de l’ex-officier de police de Minneapolis Derek Chauvin, accusé de meurtre en relation avec la mort de George Floyd, un homme noir, en mai 2020.

Tlaib a été enregistré pour soutenir les efforts visant à «défund» les services de police à travers le pays, tout comme d’autres membres d’un caucus progressiste de la Chambre connu sous le nom de «The Squad», qui comprend la représentante de New York Alexandria Ocasio-Cortez.

