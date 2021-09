La dernière version bêta de macOS Monterey pour développeurs d’Apple contient des références à un “mode haute puissance” qui pourrait améliorer les performances lorsqu’un MacBook n’est pas connecté à un adaptateur secteur.



La référence, repérée par ., renvoie à un soi-disant “Mode Pro” similaire qui a été trouvé dans une version bêta de développeur de macOS Catalina 10.15.3 en janvier 2020.

Le “mode Pro” était mentionné dans le code comme permettant aux applications de s’exécuter plus rapidement au détriment de la consommation de plus de batterie et d’une augmentation du bruit des ventilateurs, mais la fonctionnalité n’a jamais été publiée dans la version publique de Catalina et les références à un tel mode étaient absentes à Monterey jusqu’à la version bêta. 8, qui a été publié mardi.

Le “mode haute puissance” n’est pas disponible pour les utilisateurs, et au-delà du nom apparaissant dans le code, rien n’est connu sur la fonctionnalité référencée, bien qu’un “mode faible consommation” existe déjà dans ‌macOS Monterey‌ qui réduit les performances des MacBooks pour économiser la batterie, il est donc probable que le “mode haute puissance” fonctionnera à l’autre extrême et permettra aux utilisateurs d’exécuter des applications et du matériel avec des performances maximales lorsqu’ils ne sont pas connectés à l’alimentation.

On ne sait pas si Apple annoncera le “mode haute puissance” comme fonctionnalité à venir dans macOS Monterey‌. De même, il n’y a aucun moyen de savoir si la fonctionnalité serait disponible sur tous les Mac ou exclusive à certains modèles, tels que les prochains modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces qui devraient tomber cet automne. Apple devrait sortir ‌macOS Monterey‌ dans les prochaines semaines.

