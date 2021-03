Selon la presse britannique, l’UEFA prévoit de partager le contrôle de la Ligue des champions avec les clubs

19/03/2021 à 14:01 CET

.

L’UEFA est dans pourparlers avancés avec l’Association des clubs européens pour partager le gâteau de la Ligue des champions et affronter ainsi la Super League européenne soutenue par des clubs comme le Real Madrid et Barcelone.

Comme le rapporte ce vendredi le Financial Times, L’UEFA s’est associée à l’Association des clubs européens (ECA), représentant plus de 200 équipes européennes, pour créer un syndicat qui contrôlerait tous les droits de télévision et de parrainage de compétitions telles que la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Jusqu’à présent, ces championnats sont organisés uniquement par l’UEFA et déplacent plus de 3 250 millions d’euros entre les prix et les accords télévisés entre les clubs participants, les Champions étant le produit phare et celui qui distribue le plus d’argent.

Le nouveau modèle irait à l’encontre de la supposée Super League européenne, qui bénéficierait du soutien d’équipes telles que le Real Madrid et Barcelone, et serait conforme aux plans de revitalisation de la Ligue des champions à partir de 2024, avec plus de matches entre les meilleurs. équipes du continent.

Le PDG de Manchester United, Ed Woodward, a déjà donné des indices sur cet accord il y a un mois, lorsqu’il a déclaré que tout changement de format s’accompagnerait d’une plus grande implication des clubs.

Ils auraient la même voix que l’UEFA pour décider des accords commerciaux, tels que ceux liés aux droits télévisuels et au parrainage, tandis que tout changement de règlement ou de format resterait une décision de l’UEFA.