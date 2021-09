Selon la rumeur, Google lancerait une tablette Pixel pour concurrencer l’iPad

Google a cessé d’essayer de rivaliser avec l’iPad d’Apple il y a des années. Ce n’est pas qu’il n’a pas fabriqué de nouvelles tablettes de marque Pixel, mais qu’il n’a pas optimisé Android pour des écrans plus grands comme Apple l’a fait avec iOS. Apple a intégré iOS dans iPadOS, car l’expérience de la tablette est très différente de celle de l’iPhone. L’iPad mini 6 en est la meilleure preuve d’Apple que nous ayons vue à ce jour. Ce n’est pas seulement un appareil compact ; il possède également les mêmes spécifications puissantes que l’iPhone 13 Pro.

Google devra bientôt rattraper son retard, même s’il n’envisage pas de fabriquer une nouvelle Pixel Tablet. C’est parce que les smartphones pliables deviennent de plus en plus populaires – Google est censé en fabriquer un maintenant. Et certains de ces androïdes pliables sont plus proches des tablettes que des smartphones. Mais une découverte récente indique que les ambitions de Google en matière de tablettes Android semblent être renouvelées, et un beau design de tablette Pixel pourrait être en attente dans les coulisses.

Le paysage actuel des tablettes Android

Le fabricant de pixels n’a pas besoin de fabriquer son propre matériel mobile. Mais il est obligé de le faire, du moins en ce qui concerne les smartphones. C’est le seul moyen de montrer au monde à quoi devrait ressembler Android. N’oubliez pas que les téléphones Pixel sont les premiers à exécuter la dernière version d’Android. Sans eux, les utilisateurs d’Android attendraient beaucoup plus longtemps pour profiter des dernières mises à jour Android.

Cependant, Google n’est pas obligé de fabriquer des tablettes Pixel. Il y a plein de joueurs qui font du bon boulot. Les tablettes Kindle Fire d’Amazon sont des milieu de gamme abordables que tout le monde peut utiliser. Samsung propose à la fois des appareils de milieu de gamme et des tablettes haut de gamme visant à concurrencer l’iPad Pro. Ensuite, il y a Lenovo, Xiaomi et Huawei, qui continuent de lancer de nouvelles tablettes Android.

Illustrations des brevets de la tablette Google Pixel. Source de l’image : Google via LetsGoDigital

Mais Android est toujours en retard sur iPadOS en matière d’optimisation, et Google voudra peut-être s’impliquer davantage. C’est particulièrement vrai si Google fabrique un combiné Pixel Fold qui ressemblera au Galaxy Z Fold 3 pliable. Ce type de combiné pliable est essentiellement une tablette, qui doit exécuter une version du système d’exploitation Android optimisée pour tirer parti du plus grand écran.

La belle tablette Pixel de Google

Le blog en néerlandais LetsGoDigital a trouvé un brevet Google au Japon qui montre la conception d’un appareil Pixel Tablet. Le brevet date de mars 2019, mais le Japan Patent Office (JPO) ne l’a approuvé que cet été.

Tablette Google Pixel : conception d’affichage tout écran et panneau arrière. Source de l’image : LetsGoDigital et Giuseppe Spinelli

Le brevet couvre la conception de la tablette Pixel sans révéler d’autres détails. Nous l’appelons Pixel Tablet en ce moment parce que c’est un nom qui a du sens en ce moment. La révélation de la série Pixel 6 début août a prouvé que Google prenait au sérieux le matériel Pixel. Tout cela fait partie d’une stratégie plus étendue et plus audacieuse autour du matériel qui comprend des magasins de détail physiques, des processeurs personnalisés pour les appareils et des plans marketing plus ambitieux. Dans cet esprit, la tablette Pixel compléterait parfaitement le reste de la série Pixel.

Bien que nous manquions de détails, LetsGoDigital s’est associé au graphiste Giuseppe Spinelli pour créer des rendus Pixel Tablet basés sur le brevet Google.

Tablette Google Pixel : conception tout écran et connecteur USB-C. Source de l’image : LetsGoDigital et Giuseppe Spinelli

Spinelli a imaginé une tablette Android unique sur le marché. L’appareil présente des bords fins similaires à ceux disponibles sur les téléphones Android. Une caméra perforée transperce l’écran comme sur un téléphone Android. Curieusement, il n’y a pas de caméra arrière ici.

L’appareil dispose également d’un système audio à quatre haut-parleurs et d’une connectivité USB-C. Il n’y a pas de capteur d’empreintes digitales en vue. Le capteur pourrait s’asseoir sous l’écran. Ou cela pourrait faire partie d’un bouton latéral comme l’iPad mini 6 et l’iPad Air 4.

Cependant, tout cela n’est que spéculation basée sur des rendus de conception qui pourraient ne pas tout montrer. Ils pourraient même ne pas être pertinents pour les plans actuels de Google. Cela dit, le brevet de Google montre que Google s’intéresse à ce facteur de forme particulier.