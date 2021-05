Selon la rumeur, Julian Draxler, cible du Bayern Munich, prolonge son accord avec le Paris Saint-Germain

Selon la rumeur, Julian Draxler, cible du transfert du Bayern Munich, l’a officialisé: le joueur de 27 ans a signé une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain qui se déroulera pendant la saison 2023/2024.

L’extension de Draxler faisait l’objet de rumeurs depuis quelques semaines maintenant et il a même été rapporté que l’international allemand avait refusé un accord plus lucratif des Bavarois en faveur d’un retour à Paris:

Selon le communiqué de presse du PSG:

Le Paris Saint-Germain a le plaisir d’annoncer que Julian Draxler a signé une prolongation de contrat de trois ans jusqu’au 30 juin 2024.

L’international allemand a rejoint le Paris Saint-Germain en janvier 2017 en provenance du VfL Wolfsburg et a disputé 172 matches pour les champions de France actuels, marquant 24 buts et fournissant 39 passes décisives. Le milieu de terrain qui a gravi les échelons à Schalke 04 a remporté 10 trophées pour le Rouge & Bleu: trois titres de Ligue 1 (2018, 2019 & 2020), trois Coupes de France (2017, 2018 & 2020) et trois Coupes de la Ligue ( 2017, 2018 & 2020) ainsi que le Trophée des Champions en 2020.

Vainqueur de la Coupe du monde avec la Die Mannschaft au Brésil 2014, Julian a disputé 56 matches et marqué 7 buts pour son équipe nationale.