Selon la rumeur, la gamme Apple Watch 2022 comprendrait une nouvelle Apple Watch SE et un modèle «robuste» pour le sport

Apple prévoit une refonte complète de sa gamme Apple Watch pour 2022, y compris une mise à jour de l’Apple Watch SE et une nouvelle Apple Watch avec un design robuste destiné aux athlètes sportifs, selon le journaliste respecté de Bloomberg Mark Gurman.



Écrivant dans le dernier volet de sa newsletter Power On, Gurman a déclaré que pour 2022, parallèlement à l’Apple Watch Series 8, Apple prévoyait une mise à jour de l’Apple Watch SE‌. Le ‌Apple Watch SE‌ est sorti en septembre 2020 et a depuis servi d’option de niveau intermédiaire pour les clients. L’‌Apple Watch SE‌ présente le même design que l’Apple Watch Series 6 mais manque de fonctionnalités avancées telles qu’un affichage permanent, un capteur d’oxygène dans le sang et une fonctionnalité ECG.

Apple ne met généralement pas à jour ses appareils « SE », tels que l’iPhone SE, pendant plusieurs années. Étant donné qu’Apple n’a pas annoncé de mise à jour cette année, un nouveau modèle est vraisemblablement attendu pour 2022. Gurman n’a pas dit à quoi s’attendre du nouveau ‌Apple Watch SE‌, mais il peut inclure un design légèrement modifié et des fonctionnalités de santé plus à parité avec les modèles haut de gamme.

Parallèlement à une mise à jour de l’Apple Watch SE‌ existante, Apple prévoit une toute nouvelle Apple Watch destinée aux sportifs. Bloomberg avait précédemment signalé qu’Apple avait récemment envisagé de lancer une version robuste de l’Apple Watch avec une durabilité renforcée. La nouvelle Apple Watch, selon Gurman, présentera un design « renforcé » qui peut comporter un boîtier plus résistant aux rayures, aux bosses, aux chutes, etc.

Avant son dévoilement officiel, des rumeurs et des rapports suggéraient avec confiance que l’Apple Watch Series 7 présenterait un design à bords plats. Ces rumeurs ne se sont pas réalisées et la ‌Apple Watch Series 7‌ s’est avérée présenter un design plus incurvé. Ces rumeurs, au lieu de cela, faisaient peut-être référence à l’Apple Watch « robuste » prétendument en préparation, mais cela reste purement spéculatif.





Apple s’associe actuellement à Nike pour des modèles spéciaux ‌Apple Watch Series 7‌ et SE dotés d’un cadran de montre unique et associés à des bracelets de montre spéciaux. Ces modèles présentent le même design et la même durabilité que l’Apple Watch standard.

La gamme Apple Watch actuelle comprend la « Apple Watch Series 7 », la « Apple Watch SE » et la Apple Watch Series 3 de 2017. Selon les rumeurs, Apple envisage maintenant d’étendre la gamme à davantage de clients en 2022, tels que les athlètes qui pourraient avoir a jusqu’à présent décidé de ne pas acheter une Apple Watch en raison de sa durabilité.