Selon la rumeur, la gamme Apple Watch pour 2022 comprendra trois nouveaux modèles

L’analyste respecté Ming-Chi Kuo s’est engagé aujourd’hui à soutenir les rumeurs selon lesquelles Apple envisage de lancer trois nouveaux modèles d’Apple Watch en 2022.



Dans une note aux investisseurs vue par MacRumors, Kuo a déclaré que la gamme Apple Watch 2022 comprendra l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE de deuxième génération et une nouvelle version « sports extrêmes »:

La nouvelle Apple Watch en 2H22 comprend l’Apple Watch 8, la nouvelle Apple Watch SE et la version sports extrêmes. Luxshare-ICT est le fournisseur NPI de l’Apple Watch 8 et des versions sports extrêmes.

La semaine dernière, Mark Gurman de Bloomberg a également déclaré qu’Apple prévoyait de lancer l’Apple Watch Series 8‌, un nouveau modèle ‌Apple Watch SE‌ et un modèle « robuste » pour le sport. Alors que Gurman a discuté à plusieurs reprises du travail d’Apple sur une Apple Watch « avec un boîtier robuste » destiné aux athlètes, aux randonneurs et aux conditions extrêmes, la dernière note de Kuo est la première reconnaissance du modèle Apple Watch « robuste » en dehors de Bloomberg, ajoutant potentiellement de la crédibilité à la rumeur.

On sait peu de choses sur la prochaine génération d’Apple Watch SE‌, mais l’‌Apple Watch Series 8‌ pourrait proposer de nouvelles capacités de surveillance de la santé, telles que la surveillance de la glycémie. Les trois modèles d’Apple Watch seront lancés au second semestre 2022, selon Kuo.

La note de Kuo a également révélé des informations sur les deux prochains modèles d’iPhone SE, les AirPods Pro de deuxième génération et les deux premières générations du casque de réalité mixte d’Apple.

