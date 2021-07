Selon la rumeur, le Google Pixel pliable pourrait être lancé cette année avec la meilleure technologie d’affichage de Samsung

in

Les discussions sur un prétendu « repli » de Google Pixel se poursuivent alors que la dernière rumeur fait allusion à un panneau de haute qualité de l’unité d’affichage de Samsung.

Ross Young de Display Supply Chain Consultants (DSCC) vient de tweeter une information intrigante sur les prochains écrans pliables de cette année, y compris les très convoités Galaxy Z Flip 3 et Pixel pliable. Selon Young, tous les meilleurs téléphones pliables de cette année partageront une technologie d’affichage similaire à celle de Samsung et seront des écrans LTPO à 120 Hz.

Young énumère ensuite les entreprises qui devraient lancer des pliables au cours du second semestre de cette année, notamment Google, OPPO, Vivo, Xiaomi et bien sûr Samsung.

Fuite d’aujourd’hui – Tous les pliables 2021 utilisant des panneaux de Samsung Display seront à 120 Hz et LTPO. Cela couvre bien sûr le 6,70″ Z Flip 3, 7,55″ Z Fold 3 ainsi que le 7,57″ pliable de Google, 7,11″ d’Oppo, 8,2″ de Vivo et 8,1″ de Xiaomi. – Ross Young (@DSCCRoss) 19 juillet 2021

L’inclusion d’un écran LTPO donnerait au supposé Pixel Fold et à d’autres écrans pliables des écrans sans doute plus efficaces, similaires au Galaxy Note 20 Ultra, permettant au panneau d’ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement en fonction de ce qui est affiché. Cela signifie que davantage d’images statiques seraient affichées à des taux de rafraîchissement plus faibles que lorsqu’un utilisateur fait défiler les menus ou regarde des vidéos, économisant ainsi sur la durée de vie de la batterie.

Le Pixel pliable a déjà été incliné pour comporter le verre ultra-mince (UTG) de Samsung sur le panneau pour offrir une meilleure flexibilité et durabilité.

En tant qu’initié de la technologie d’affichage, l’évaluation de Young a une certaine crédibilité, mais jusqu’à ce que les appareils soient annoncés, il est toujours préférable de prendre les informations avec un grain de sel. Cela dit, il a été question d’un Pixel pliable dès 2019 et à mesure que le marché des pliables augmente, plus il semble probable que Google en sortira bientôt un.

Dans cet esprit, qu’y a-t-il sur votre liste de souhaits pour un Google Pixel pliable ?

