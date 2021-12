Selon la rumeur, le premier casque de réalité mixte Apple se concentrerait sur les jeux, les médias et la communication

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le casque de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) d’Apple se concentrera sur les jeux, la consommation de médias et la communication.

Rendu conceptuel du casque AR d’Apple par Antonio De Rosa

Gurman, qui révèle souvent des informations précises sur les plans d’Apple, a décrit les grands cas d’utilisation que les utilisateurs peuvent attendre du casque de réalité mixte de l’entreprise dans son bulletin hebdomadaire « Power On ».

L’analyste Ming-Chi Kuo a récemment expliqué qu’Apple se préparait à positionner son casque pour être capable de remplacer l’iPhone dans 10 ans, mais Gurman a précisé aujourd’hui que la version de première génération de l’appareil ne sera pas un remplacement de Mac, iPhone ou iPad de le début.

Au lieu de cela, Gurman pense que le casque se concentrera sur trois fonctionnalités « tueuses » : les jeux, la consommation de médias et la communication.

Le jeu devrait être une priorité pour la machine, d’autant plus qu’elle disposera de plusieurs processeurs, d’un ventilateur, d’écrans à très haute résolution et de son propre App Store. Recherchez Apple pour positionner l’appareil comme un rêve pour les développeurs de jeux. Ensuite, la consommation des médias. Je m’attends à ce qu’Apple travaille avec des partenaires médias pour créer du contenu pouvant être regardé en VR sur l’appareil. Troisièmement, les communications. Recherchez des Animojis et une expérience de type VR FaceTime pour être le Zoom new-age.

Un grand nombre de détails sur le matériel et les spécifications du casque ont maintenant été rapportés, l’appareil étant censé présenter une conception légère, deux processeurs principaux, deux écrans micro LED 4K, 15 modules optiques, un suivi oculaire, une connectivité Wi-Fi 6E, et plus. Apple a déposé un certain nombre de brevets liés au logiciel potentiel de l’appareil et bien qu’il devrait comporter un mode AR transparent, les fonctionnalités logicielles attendues que Gurman a décrites aujourd’hui font partie du nombre limité de rumeurs concernant la fonctionnalité de l’appareil.

Alors que le casque de réalité mixte d’Apple « approche du décollage », selon les analystes de Morgan Stanley, Kuo pense que l’appareil commencera sa production en série au deuxième trimestre 2022 et sera lancé au quatrième trimestre 2022. Pour plus d’informations sur l’AR et la VR d’Apple plans, consultez notre résumé détaillé qui décrit tout ce que les rumeurs et les fuites disent que nous pouvons nous attendre.

