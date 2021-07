Selon la rumeur, le SoC Galaxy Watch 4 pourrait rendre Wear OS lisse comme du beurre

Après avoir vu apparaître les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic sur Amazon, nous avons peut-être aujourd’hui une meilleure idée du processeur qui alimente les candidats probables à la meilleure montre connectée Android. Selon un rapport de SamMobile, Samsung utilisera son nouveau chipset Exynos W920, qui offrirait des vitesses 1,25 fois plus rapides.

Jusqu’à présent, Samsung s’est fortement appuyé sur son processeur Exynos 9110 pour les meilleures montres intelligentes Samsung. Cela inclut les goûts de la Galaxy Watch Active de 2019, ainsi que la Galaxy Watch 3 de l’année dernière.

Mais il semble que Samsung traverse une refonte complète de son département wearable. Non seulement cette rumeur suggère que Samsung utilisera un tout nouveau chipset, mais il alimentera également deux des premières montres intelligentes à être alimentées par la prise de Samsung sur Wear OS avec One UI Watch.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un nouveau chipset utilisé pour la montre 4. Plus tôt cette année, des fuites ont suggéré que Samsung créerait un nouveau SoC basé sur le processus 5 nm, et il semble que l’Exynos W920 soit le résultat du travail.

Avec la rumeur du processeur Exynos, SamMobile affirme que le SoC offrira un traitement jusqu’à 1,25 fois plus rapide et jusqu’à “des performances graphiques 8,8 fois plus fluides”. Nous pourrions également avoir 1,5 Go de RAM dans la prochaine famille Watch 4, avec une légère augmentation par rapport aux 1 Go trouvés dans la Galaxy Watch 3.

De plus, SamMobile affirme que la Galaxy Watch 4 comprendra 16 Go de stockage interne, ce qui serait le double de l’une des meilleures montres Wear OS du marché.

Si ces gains de puissance supposés se concrétisent, le processeur Exynos de Samsung associé au Google Play Store pourrait avoir un impact puissant. Ce qui sera intéressant de voir, c’est la tenue de la batterie et la quantité de stockage disponible sur ces modèles.

