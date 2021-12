Selon la rumeur, les stars de Ten Man United partiront en janvier : lesquelles vont vraiment partir ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Avec exactement deux semaines avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, au moins dix stars de la première équipe de Manchester United seraient à la recherche d’une sortie hivernale du club, soit en contrat permanent, soit en prêt. Dans cet article, nous examinons la probabilité que chacun de ces mouvements ait lieu.

Paul Pogba – Prédiction : Séjours

Avec United à court d’options au milieu de terrain, d’un point de vue footballistique, il est logique que Pogba reste jusqu’à la fin de la saison, mais d’un point de vue financier, la fenêtre de janvier représente la dernière chance de United de récupérer tout type de frais de transfert pour lui. .

Cependant, les deux seuls clubs qui restaient dans la bataille pour sa signature – la Juventus et le Paris Saint Germain – auraient tous deux été exclus cette semaine. La Juve retarderait le transfert en raison de son enquête pour évasion fiscale en cours et Leonardo, directeur du football au PSG, a annoncé qu’il ne chercherait à signer personne dans cette fenêtre.

Edinson Cavani – Prédiction : Feuilles

Le nez de Cavani a clairement été bouleversé par l’arrivée de Cristiano Ronaldo et il s’est plaint du temps de jeu, bien que pour être juste envers United, le joueur s’est de toute façon exclu pour la majeure partie de la saison.

Alors que le patron de United, Ralf Rangnick, a récemment déclaré qu’il n’essaierait pas de persuader un joueur mécontent de rester et que Cavani et Barcelone auraient tous deux désespérément besoin qu’il remplace le malheureux Sergio Aguero au Camp Neu, il semble presque inévitable que l’Uruguayen se dirige vers pour l’Espagne à la première occasion, avec peut-être au mieux quelques millions jetés à United pour amortir le coup.

Antoine Martial – Prédiction : Séjours

L’agent de Martial a déclaré qu’il souhaitait partir en janvier et il semble qu’il y ait un grand intérêt pour lui de la part de la Juventus, de l’Atletico Madrid, du PSG et de Newcastle. Cependant, la situation du Français est légèrement différente de celle de Cavani – il a un contrat à United jusqu’en juin 2024 avec une option d’une autre année, et il a 26 ans, entrant dans ses années de pointe.

Tout cela signifie que United voudra une somme substantielle pour le joueur – un rapport de cette semaine suggérait un minimum de 30 millions de livres sterling. Cela ne serait peut-être pas un problème pour Newcastle et il a été question d’un échange de joueurs avec l’Atletico. Il y a aussi l’option d’un prêt.

L’autre problème, cependant, est la couverture : si Cavani y va, Ralf Rangnick permettra-t-il à un autre avant-centre de quitter également le club au milieu de la saison, ne laissant que Cristiano Ronaldo et Mason Greenwood comme attaquants reconnus ? Probablement pas.



Jesse Lingard – Prédiction : Feuilles

Avouons-le, Lingard serait déjà un joueur de West Ham si United n’avait pas été aussi gourmand en demandant des frais de transfert de 30 millions de livres sterling l’été dernier, ce que les Hammers ne pouvaient pas se permettre. Mais maintenant, avec six mois restant sur son contrat et le joueur ayant à peine botté un ballon cette saison, tout ce que les Reds peuvent obtenir pour lui à ce stade sera mieux que rien.

Il y a eu un intérêt pour le joueur de 28 ans de toute l’Europe, mais il semble très probable que ce sera une équipe de Premier League qui remportera cette course. Newcastle offrira probablement le plus d’argent, mais Lingard risque-t-il de rejoindre une équipe menacée de relégation ? West Ham renifle toujours et Everton serait également intéressé. J’ai l’impression que cette fois, Jesse sera en route.

Donny van de Beek – Prédiction : Séjours

Il semblait presque certain sous Ole Gunnar Solskjaer que le Néerlandais partirait en janvier. Cependant, toutes les preuves jusqu’à présent indiquent que Ralf Rangnick fera davantage tourner le côté et cela pourrait et devrait donner à Van de Beek une meilleure opportunité de gagner une place de départ plus régulière.

Comme Martial, Donny a un long contrat et probablement une valeur marchande plus élevée que ce qui serait offert dans le climat actuel, il semble donc plus probable qu’il reste et se batte pour sa place dans l’équipe pendant les six prochains mois au moins.

Diogo Dalot – Prédiction : Séjours

Une histoire très similaire à celle de Van de Beek, sauf que Dalot semble avoir déjà consolidé sa place dans le onze de départ face à Aaron Wan-Bissaka après une série de performances impressionnantes.

Il y a encore une chance que United essaie à nouveau pour Kieran Trippier de l’Atletico Madrid le mois prochain et dans le cas peu probable où un accord serait conclu, José Mourinho serait désireux de signer son compatriote pour la deuxième fois, cette fois à l’AS Roma. Mais pour le moment, tout semble improbable.

Phil Jones – Prédiction : Congés en prêt

Jones est enfin de nouveau en forme après près de deux ans d’absence pour cause de blessure. Cependant, les chances d’obtenir du temps de jeu semblent très limitées étant donné qu’il y a quatre défenseurs centraux devant lui dans l’ordre hiérarchique.

Il semble peu probable que de nombreux clubs soient prêts à égaler son salaire de 75 000 £ par semaine compte tenu de son âge et de son bilan en matière de blessures, donc un accord de prêt pourrait être plus probable. Cela donnerait à Phil une chance de prouver sa forme physique, ce qui permettrait à United d’en obtenir plus pour lui s’il devait déménager définitivement cet été.

Doyen Henderson – Prédiction : Congés en prêt

Avec Tom Heaton capable de remplacer David de Gea en forme dans le but, Henderson pourrait être autorisé à être prêté à ce stade, mais il semble peu probable qu’il soit vendu. Son nouveau contrat lui permet de gagner 100 000 £ par semaine, ce qui, ajouté aux frais de transfert auxquels United s’attendrait, signifie qu’il serait une acquisition coûteuse pour n’importe quel club.

Juan Mata – Prédiction : Séjours

Des rapports ont de nouveau fait surface récemment sur un retour dans sa Valence natale, mais il a également été beaucoup question que Mata resterait à Old Trafford et devienne entraîneur lorsqu’il raccrochera ses bottes. Il devrait également subir une baisse de salaire importante pour rejoindre los Che, dont les difficultés financières signifient qu’ils ne pourraient probablement offrir qu’environ un tiers de son contrat actuel de 160 000 £ par semaine. Et bien qu’il ne lui reste que six mois à courir, dans l’ensemble, il semble plus probable qu’il verra son contrat, en particulier pour la couverture si Jesse Lingard part, qui joue dans la même gamme de postes.

Amad Diallo – Prédiction : Congés en prêt

La saison dernière, il semblait qu’Amad allait exploser à Old Trafford, mais une blessure au début de ce mandat l’a empêché d’obtenir un contrat de prêt et dans les quelques occasions qu’il a eues, il n’a pas atteint les sommets attendus de lui depuis son retour.

Alors que Feyenoord est toujours intéressé par un prêt et que de nombreux autres prétendants lui emboîtent le pas, cela semble être une certitude de course que l’Ivoirien sera prêté en janvier.