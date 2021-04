Selon la rumeur, LG annoncerait la fermeture de son activité de smartphones – .

L’engin que vous voyez ci-dessus s’appelle LG Wing, qui est l’un des derniers modèles de smartphones responsables de l’incapacité de LG à rivaliser dans l’industrie. Autrefois fabricant de téléphones Google Nexus et fabricant de produits phares qui rivalisaient avec les modèles Galaxy S, LG a perdu son chemin. Même à l’époque où LG semblait être en mesure de rivaliser avec Apple et Samsung, la division mobile du géant sud-coréen saignait de l’argent.

LG perd de l’argent depuis 2015, de sorte que les rumeurs récentes selon lesquelles LG envisageait de quitter le secteur des smartphones ou de vendre sa branche mobile n’ont pas surpris les gens familiers avec les échecs de l’entreprise. Le dernier rapport sur le sujet indique que LG a pris sa décision et qu’il annoncera bientôt son intention d’abandonner l’activité mobile.

Un rapport du Korea Times indique que LG a récemment tenté de vendre son activité mobile, mais les négociations ont échoué. LG s’est entretenu avec divers acheteurs, dont le Vietnamien Vingroup, mais aucun accord n’a été conclu. Bien que ces négociations n’aient jamais été confirmées, il n’est guère surprenant que personne ne veuille acheter une entreprise fabriquant des téléphones que personne ne veut acheter.

«LG a envisagé diverses options telles qu’une vente, une division des ventes ou un retrait de l’activité des smartphones, mais a récemment décidé de se retirer de l’entreprise», ont déclaré au journal des sources de l’industrie non identifiées, ajoutant que LG ferait une annonce à son conseil d’administration. réunion du 5 avril. Un porte-parole de LG a déclaré « qu’il n’y avait rien à commenter » lorsqu’on lui a demandé de répondre aux rumeurs.

«Tout ce que nous pouvons dire, c’est que toutes les possibilités sont ouvertes. Bien que nous ne puissions pas le confirmer pour le moment, nous annoncerons la direction spécifique de notre activité de communications mobiles », a déclaré le responsable.

Le rapport note que LG envisage de transférer ses employés de communications mobiles vers d’autres unités commerciales. La division mobile de LG n’est peut-être pas rentable, mais les autres entreprises de LG se portent bien. La demande d’appareils électroménagers et de téléviseurs de pointe a explosé pendant la pandémie, selon le rapport.

LG étend également sa présence dans le secteur des véhicules électriques. En décembre dernier, LG a annoncé une joint-venture avec Magna International pour fabriquer des moteurs électriques, des onduleurs et des chargeurs embarqués pour véhicules électriques.

Selon des rumeurs récentes, Magna était en pourparlers avec Apple pour la voiture électrique sur laquelle le fabricant d’iPhone travaillerait. Les actions de LG ont atteint la limite quotidienne maximale de 30% lorsque la rumeur a éclaté. Le Times affirme à tort qu’Apple a récemment annoncé son intention de déployer sa première voiture électrique en 2024 ou plus tard. Une telle annonce n’a jamais eu lieu, mais nous avons vu de nombreux rapports sur la poussée imminente d’Apple dans l’industrie automobile. Début janvier, des rumeurs disaient que Hyundai et Kia seraient chargés d’assembler la voiture Apple, et les deux actions ont grimpé en flèche sur ces rumeurs. En fin de compte, ces discussions ont échoué et on ne sait pas quel constructeur automobile Apple choisira pour fabriquer la voiture.

Dans cet esprit, le Korea Times pourrait ne pas avoir d’informations précises sur les projets de LG pour la division mobile. S’il y a une raison d’être enthousiasmé par la perspective que LG maintienne les lumières allumées pendant quelques trimestres de plus, c’est le smartphone LG Rollable que la société a annoncé qu’elle lancerait cette année. Mais un rapport différent de la Corée a également affirmé la semaine dernière que l’activité mobile de LG était en baisse.

