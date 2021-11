Selon les experts, la TPS uniforme de 12 % sur les textiles MMF ne résout pas le problème des coûts pour l’ensemble du secteur MMF

Le gouvernement avait annoncé le programme PLI pour les vêtements et tissus MMF ainsi que 10 autres segments ou produits de textiles techniques en septembre de cette année. (Image : Pexels.com)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Alors même que le gouvernement a annoncé lundi le remplacement de la structure fiscale inversée sur les textiles en fibres synthétiques (MMF) par un taux uniforme de 12% pour les MMF, les fils MMF, les tissus et les vêtements MMF, ont déclaré des experts du segment des textiles MMF dominé par les MPME. cela ne résoudrait qu’une partie des problèmes de coûts rencontrés par les entreprises. Le ministère des Textiles a déclaré dans un communiqué que le nouveau taux d’imposition, qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2022, « aidera le segment MMF à se développer et à devenir un important pourvoyeur d’emplois dans le pays ».

Le gouvernement a fait valoir que le taux uniforme de 12 pour cent permettra d’économiser le fonds de roulement, de réduire le fardeau de la conformité des acteurs de l’industrie, d’aider à résoudre les résidus de crédit de taxe sur les intrants (CTI) qui ont été accumulés en raison de la structure fiscale inversée plus tôt, d’absorber et de récupérer les inutilisés ITC pour les travaux liés aux services de teinture et d’impression, et étant donné qu’une « partie importante » des produits MMF devrait être exportée, cela offrira également une meilleure possibilité d’encaisser l’ITC utilisé. À l’heure actuelle, la TPS sur les MMF, les fils MMF et les tissus MMF était respectivement de 18 pour cent, 12 pour cent et 5 pour cent.

Cependant, la structure de droits inversée continuerait car la matière première – acide téréphtalique purifié (PTA) et mono éthylène glycol (MEG) – requis pour les fabricants de fibres et de filaments MMF était toujours capable de 18 pour cent de TPS même comme la TPS sur la fibre MMF et les filaments seraient de 12% à partir de janvier, selon un projet de présentation préparé par l’Association Polyester Textile and Apparel (PTA) et partagé avec Financial Express Online. La présentation devrait être partagée avec le gouvernement cette semaine.

«Cette notification n’a couvert que la moitié de la partie de l’industrie MMF et a laissé de côté sa structure de fabrication arriérée, ce que le gouvernement doit faire en premier. Le gouvernement devrait également réduire la TPS sur le PTA et le MEG de 18% à 12% afin que l’ensemble de la chaîne de valeur du MMF soit couvert. Cette structure de droits inversée dans laquelle désormais les fibres discontinues de polyester seront également à 12%, mais PTA et MEG resteront à 18%, nuira aux coûts pour les entreprises », a déclaré à Financial Express Online RK Vij, secrétaire général de la PTA Association.

Le gouvernement avait annoncé le programme d’incitation à la production (PLI) pour les vêtements et les tissus MMF ainsi que 10 autres segments ou produits de textiles techniques en septembre de cette année avec une dépense budgétaire de Rs 10 683 crore. Dans le cadre du programme quinquennal, des investissements d’une valeur de plus de Rs 19 000 crore, un chiffre d’affaires cumulé de plus de Rs 3 lakh crore et des opportunités d’emploi supplémentaires de plus de 7,5 lakh d’emplois ont été envisagés par le gouvernement. Cependant, pour que le secteur améliore les opportunités d’emploi et les investissements, les experts ont également recherché des taux de TPS dans le MMF au même niveau que le coton.

Le directeur exécutif de Sabari Textiles, basé à Coimbatore, S Sivakumar, a soutenu que l’uniformité des taux de TPS devrait être ramenée à 5 pour cent. « Si vous voyez la chaîne de valeur du coton, y compris le coton, les fils de coton et les tissus de coton, le taux était de 5 %. En outre, les vêtements de prêt-à-porter de moins de 1 000 roupies étaient à 5 pour cent. En revanche, en MMF ce serait 12 % alors que nous avions demandé un 5 % uniforme. Nous continuerons à travailler pour l’amener à 5 %. Il n’y a que quelques pays où des droits différents sont imposés sur différents tissus », a déclaré à Financial Express Online Sivakumar, qui est également le secrétaire général adjoint de la Textile Association (Inde).

Le secteur indien du textile compte environ 4,5 crore de travailleurs, dont 35,22 lakh de métiers à tisser, contribuant à 7 pour cent de la production de l’industrie (en valeur) au cours de l’exercice 19, selon la India Brand Equity Foundation. De plus, entre janvier et juillet 2021, l’Inde a exporté des produits textiles d’une valeur de Rs 1,77 lakh crore – 52,6% de plus qu’il y a un an et 13,7% de plus que le niveau d’avant la pandémie de 2019. Néanmoins, un changement des taux de la TPS pourrait entraînent également une hausse du coût des produits finis.

« Bien que le changement soit conforme aux attentes, car la question de la structure des droits inversée a été discutée lors de la dernière réunion du conseil de la TPS et il a été décidé que les taux de la TPS sur les produits finis devraient être augmentés, l’industrie n’est pas très satisfaite de l’augmentation du taux. . Sans aucun doute, cela contribuera à augmenter les flux de trésorerie et à réduire le fardeau de la conformité pour l’évalué, cependant, cela peut augmenter le coût des produits finis entre les mains des clients », a déclaré Rajat Bose, associé, Shardul Amarchand Mangaldas & Co.

