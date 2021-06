Selon les initiés de TikTok, Trump aurait peut-être eu raison à propos de la société chinoise – .

Moins d’un mois après que nous ayons appris l’existence d’un changement effrayant en matière de confidentialité que la société mère de l’application TikTok a mis en œuvre pour le service populaire – suscitant immédiatement des inquiétudes parmi les personnes qui soupçonnaient depuis longtemps l’application d’avoir une relation trop étroite avec sa société mère chinoise. , ByteDance – certains initiés de TikTok se sont maintenant manifestés pour partager des préoccupations plus inquiétantes. Du genre, remarquez, qui étaient également au cœur de la campagne de pression que le président Trump et les responsables de son administration ont montée contre le service, dans le but soit de couper la présence américaine de TikTok et de la placer sous le contrôle d’une entreprise américaine. , ou pour le démarrer entièrement hors des États-Unis.

Les initiés comprennent un ancien recruteur de TikTok ainsi que quatre anciens employés, qui semblent tous avoir dit à CNBC que ce qui inquiétait l’administration Trump – eh bien, que les préoccupations de l’administration précédente ne semblent pas trop éloignées de la vérité. À savoir, ces initiés ont déclaré à CNBC que la société “a accès aux données des utilisateurs américains et est activement impliquée dans la prise de décision et le développement de produits de la société de Los Angeles”. Et voici la partie encore plus intéressante : l’administration Biden semble reprendre là où les responsables de Trump s’étaient arrêtés, même s’ils ne vont pas jusqu’à mener une campagne de la terre brûlée contre TikTok. Encore.

Il est important de noter que les anciens employés de TikTok qui se sont entretenus avec le réseau d’informations économiques ont souligné que toute frontière entre TikTok et sa société mère basée en Chine est si petite et floue qu’elle est pratiquement inexistante. Par exemple, un employé de TikTok a déclaré que les employés de ByteDance peuvent accéder aux données sur les utilisateurs américains – que cela, en fait, aurait été fait lorsqu’un employé américain de TikTok devait effectuer une recherche sur les utilisateurs de TikTok qui ont accédé à quelque chose de spécifique, comme un hashtag ou le l’utilisateur a peut-être « aimé » certains types de vidéos.

L’employé américain de TikTok a dû tendre la main au vaisseau-mère, à ByteDance en Chine. Et la société mère, à temps, a renvoyé les informations pertinentes qui provenaient d’une analyse globale des utilisateurs qui a été, encore une fois, effectuée depuis la Chine.

“Nous utilisons des contrôles d’accès rigoureux et un processus d’approbation strict supervisé par notre équipe de direction basée aux États-Unis, y compris des technologies telles que le cryptage et la surveillance de la sécurité pour protéger les données sensibles des utilisateurs”, a déclaré une porte-parole de TikTok dans une déclaration à CNBC. N’oubliez pas, cependant : la loi chinoise sur le renseignement national oblige les organisations ainsi que les citoyens chinois à « soutenir, assister et coopérer avec le travail de renseignement de l’État ».

Pendant ce temps, on ne peut s’empêcher de soupçonner que l’administration Trump aurait intensifié encore plus sa lutte contre TikTok, si le service avait alors fait ce qu’il a récemment accompli, en ce qui concerne le changement de politique de confidentialité – ce changement permet à TikTok de « collecter des données biométriques. identifiants et identification biométrique » à partir du contenu de l’utilisateur, qui comprend « les empreintes faciales et les empreintes vocales ». La politique de confidentialité de la société se lit désormais comme suit : « Nous pouvons collecter des identifiants biométriques et des informations biométriques telles que définies par les lois américaines, telles que les empreintes faciales et vocales, à partir de votre contenu utilisateur. Lorsque la loi l’exige, nous vous demanderons toutes les autorisations requises avant une telle collecte.

Cette dernière phrase est très soigneusement formulée, car dans l’état actuel des choses, TikTok pourrait en fait collecter des données biométriques auprès de la plupart des utilisateurs aux États-Unis et rester dans les limites du cadrage ci-dessus. C’est parce que la plupart des États n’ont pas de lois interdisant aux entreprises de collecter ces données.

Comme indiqué ci-dessus, l’administration Biden a toujours très manifestement des inquiétudes concernant l’application TikTok. Un décret exécutif récemment signé par Biden ordonne, entre autres, à la secrétaire au Commerce Gina Raimondo de faire rapport dans les prochains mois sur la façon dont les données des utilisateurs américains sont gérées par TikTok.

Ambuj Kumar, PDG de la société de cybersécurité Fortanix, a ainsi résumé à CNBC une préoccupation potentielle des professionnels de la sécurité :

« Je serais choqué s’ils ne stockaient pas toutes les vidéos publiées par des adolescents. Dans vingt ans, dans 30 ans, dans 50 ans, quand nous voudrons nommer notre prochain juge à la Cour suprême des États-Unis, à ce moment-là, ils retourneront en arrière et trouveront tout ce qu’ils pourront, puis ils décideront quoi faire. avec ça.”

