Selon les rumeurs, la Samsung Galaxy Watch 4 prendrait en charge à la fois Google Assistant et Bixby

La Samsung Galaxy Watch 4 pourrait prendre en charge à la fois l’assistant vocal Bixby de Samsung et l’assistant Google, selon une nouvelle rumeur.

Alors que nous savions que la Samsung Galaxy Watch 4 hériterait probablement d’avantages amusants de Google Wear OS maintenant qu’elle et Samsung ont collaboré sur Wear OS 3, le système d’exploitation présenté à Google IO 2021. Nous n’avions pas entendu beaucoup de détails sur les nouvelles fonctionnalités qui serait partagé, donc obtenir Google Assistant sur la montre est une possibilité intéressante.

Dans une réponse à un tweet de 9to5Google sur la Galaxy Watch 4, le leaker SnoopyTech a mentionné que la montre aurait Google Assistant et Bixby :

Comme 9to5Google l’a expliqué dans la couverture de suivi, il y a une référence dans le code de l’application Wear OS pour prendre en charge un “assistant alternatif”, c’est-à-dire un remplaçant de Google Assistant. Il existe également des preuves que l’alternatif, qui pourrait être Bixby ou, peut-être, un autre assistant vocal comme Alexa d’Amazon, pourrait obtenir sa propre tuile dans le lanceur Wear OS.

Analyse : que peut ajouter Wear OS de Samsung ?

Lorsque Google a présenté son partenariat avec Samsung pour fusionner leurs systèmes d’exploitation portables, nous nous sommes demandé quels avantages tangibles les utilisateurs verraient. Lors de son introduction lors de la keynote Google IO 2021, la collaboration était liée à une série de mises à niveau du système d’exploitation, notamment des démarrages d’applications 30 % plus rapides, une meilleure autonomie de la batterie et des transitions d’applications plus fluides.

Mais une session de développement post-keynote a expliqué qu’il y aurait également un tas d’améliorations back-end. Certains d’entre eux faciliteraient l’expérience utilisateur, comme un changement de tâche plus rapide, des moyens plus faciles pour les créateurs d’applications de créer des tuiles, l’extension de Google Pay for Wear à plus de pays et de régions métropolitaines.

D’autres mises à niveau potentielles semblaient plus tangibles, notamment une fonction permettant de revenir à l’application la plus utilisée en appuyant deux fois sur le bouton de fonction d’une montre intelligente, une mise à jour de Google Maps qui permet une navigation hors ligne, des informations de santé plus robustes partagées entre les applications via des API et la correspondance des couleurs vos autres appareils Android via la nouvelle synchronisation multiplateforme Material You d’Android 12.

Qu’est-ce que Samsung pourrait apporter d’autre à Wear OS 3 ? Une idée plus forte de l’écosystème, par exemple : les montres intelligentes de Samsung avaient été configurées pour une meilleure interface avec d’autres produits comme les Samsung Galaxy Buds. Heck, même l’application DeX pour smartphone et tablette de Samsung est conçue pour étendre la portée de la famille de produits sur plus d’appareils, avec sa version la plus récente permettant aux téléphones Samsung Galaxy S21 de se connecter sans fil à des écrans externes.

Que cette interconnectivité puisse s’étendre aux montres intelligentes est à deviner, mais nous sommes ravis de voir ce que le Samsung Galaxy Watch 4 peut gagner avec Wear OS 3 – et nous n’aurons pas à attendre longtemps, car nous nous attendons à ce que le portable soit lancé à Samsung déballé le 11 août.