Selon les rumeurs, le casque AR d’Apple pourrait comporter trois écrans

Un nouveau rapport de recherche de l’analyste Ross Young, qui couvre l’industrie de l’affichage, jette un nouvel éclairage sur le casque AR/VR quelque peu mythique, intrigant et faisant l’objet de nombreuses rumeurs. Selon Young, le casque d’Apple arrivera plus tard cette année et comportera trois écrans. Young indique spécifiquement que le casque comportera deux écrans Micro OLED et un seul panneau AMOLED. Naturellement, tout est spéculatif à ce stade, mais Young postule que le panneau AMOLED peut être utilisé pour un écran périphérique de résolution inférieure.

« Nous pouvons nous attendre à ce que le casque Apple coûte plusieurs milliers de dollars », lit-on dans le livre blanc de Young. « Notre hypothèse est que le casque de première génération sera un appareil haut de gamme destiné aux professionnels et aux développeurs pour étendre l’écosystème d’Apple en AR/VR. » C’est un point de vue intéressant et curieux étant donné qu’Apple est depuis longtemps une entreprise qui ne se concentre pas exclusivement sur les consommateurs professionnels. Sur une note connexe, nous avons vu des grondements indiquant un prix de l’ordre de 3 000 $.

Le casque de réalité mixte d’Apple – ce que nous savons

Nous avons vu tellement de rapports concernant le casque présumé d’Apple qu’il est parfois difficile de tout comprendre. Cela dit, il convient de souligner une note d’investisseur de Ming-Chi Kuo, souvent considéré comme l’analyste Apple le plus précis.

Selon Kuo, le casque d’Apple comprendra 15 modules de caméra. Ensemble, ces caméras fourniront aux utilisateurs un environnement AR immersif capable de transmettre la vidéo du monde extérieur à l’utilisateur. Kuo ajoute que l’appareil sera suffisamment léger pour être portable, mais pas vraiment mobile comme un iPad ou un iPhone. En mars, Kuo a déclaré que les prototypes de casques pesaient environ 2/3 de livre. En supposant que la déclaration de Kuo soit exacte, il va de soi que la version d’expédition pèsera un peu moins. Rappelons que certains premiers prototypes d’iPod et d’iPhone étaient beaucoup plus lourds que les produits de première génération.

D’autres rumeurs que nous avons vues prétendent que l’écran Micro OLED de l’appareil aura une résolution de 3 000 PPI. De plus, le casque abritera probablement une vaste gamme de capteurs. Ces capteurs peuvent activer des fonctionnalités telles que le suivi oculaire, la reconnaissance vocale, le suivi manuel, la reconnaissance spatiale, etc. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles le casque pourrait s’intégrer à des services Apple autonomes comme Apple TV+ et Apple Arcade.

Note récente de Kuo sur le casque AR/VR d’Apple

Il y a quelques semaines à peine, Kuo a publié une nouvelle note d’investisseur (obtenue par MacRumors) détaillant le casque d’Apple :

Nous prédisons que la lumière structurée du casque AR/MR peut détecter non seulement le changement de position de la main et de l’objet de l’utilisateur ou d’autres personnes devant les yeux de l’utilisateur, mais également le changement de détail dynamique de la main (tout comme l’identification du visage de l’iPhone /lumière structurée/Animoji peut détecter le changement d’expression dynamique de l’utilisateur). La capture des détails du mouvement de la main peut fournir une interface utilisateur homme-machine plus intuitive et plus vivante (par exemple, détecter la main de l’utilisateur d’un poing fermé pour ouvrir et le ballon [image] en main s’envoler).

À quoi peut ressembler le casque AR d’Apple

Alors que les casques ont tendance à être maladroits, The Information a déclaré il y a quelques mois avoir obtenu des images d’un « prototype de dernière génération » du casque de réalité mixte d’Apple. Le rapport indique que le matériel d’Apple consiste en une « visière incurvée élégante attachée au visage par un matériau en maille et des bandeaux interchangeables ».

Les rendus de ce à quoi pourrait ressembler le casque d’Apple du designer Ian Zelbo sont ci-dessous :

Incidemment, il convient de noter qu’Apple aurait travaillé sur un casque de réalité mixte depuis des années à ce stade. On dit que le groupe attaché au produit se compte par centaines. Le groupe comprend notamment des dizaines d’employés qui ont été recrutés après diverses acquisitions d’entreprises au cours des dernières années.

Encore une fois, plusieurs sources crédibles affirment qu’Apple sortira le casque plus tard cette année. Sur une note connexe, Apple travaillerait toujours sur une paire de lunettes AR. Cependant, les lunettes AR d’Apple pourraient ne pas arriver avant 2-3 ans.