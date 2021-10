Selon les rumeurs, le nouveau MacBook Pro serait doté d’une webcam 1080p et de 16 Go de RAM en standard

Maintenant que l’événement Apple d’octobre est officiel, nous assistons à une vague de rumeurs de dernière minute sur le MacBook Pro 2021, qui sont largement considérés comme la première refonte majeure des ordinateurs portables professionnels d’Apple depuis la désastreuse génération de clavier papillon 2016.

Diverses sources indiquent que ces nouvelles machines seront dotées d’un châssis plus carré, d’un port HDMI et d’un emplacement pour carte SD, ainsi que d’un SoC « M1X » conçu par Apple, visant à remplacer les configurations Intel 16 pouces actuelles par des performances et une efficacité énergétique supérieures. En plus de cela, selon le leaker (jusqu’à présent) fiable @dylandkt, ces ordinateurs portables seront également dotés d’une webcam 1080p de meilleure qualité.

Pendant des années, les critiques ont critiqué la gamme d’ordinateurs portables d’Apple pour sa mauvaise qualité d’appareil photo, allant de l’effroyable objectif 480p du MacBook 12 pouces à l’appareil photo FaceTime très médiocre de la plupart des modèles actuels d’Apple. Bien sûr, les webcams sont devenues encore plus essentielles dans le monde post-pandémique.

Apple a semblé répondre à ces préoccupations avec le lancement de l’iMac M1 plus tôt cette année, qui est livré avec une caméra FaceTime 1080p étonnamment bonne (avant la sortie de cette machine, le seul Mac à inclure une caméra assez décente était l’iMac Pro à plus de 5 000 $) . Et maintenant, il semble que ce soit au tour du MacBook Pro d’obtenir une mise à niveau similaire.

Dans son tweet, Dylan note également que la gamme de MacBook Pro M1X comprendra 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en standard, à la fois dans la taille 16 pouces et la nouvelle taille 14 pouces. Ceci est identique à l’offre actuelle du MacBook Pro Intel 16 pouces.

Bien qu’Apple ait fait des vagues avec le premier tour d’Apple Silicon l’année dernière, la puce M1 présentait des faiblesses clés qui la rendaient inadaptée au travail professionnel. Plus important encore, la puce ne pouvait prendre en charge qu’un maximum de 16 Go de RAM et ne pouvait se connecter qu’à un seul écran externe. Pour la génération M1X, ces restrictions auraient été résolues et Apple proposera 32 Go de RAM en option de fabrication à la commande.

En termes de changement de conception, Dylan dit que le texte « MacBook Pro » dans la lunette inférieure de l’écran a été supprimé au profit d’une conception globale de lunette plus fine. L’affichage est mini-LED, tout comme l’iPad Pro 2021.

MacBook Pro 14 et 16 :

Mini écrans LED

Cadres plus petits sans logo inférieur

webcam 1080p

Les modèles de base auront 16 Go de RAM et 512 Go de stockage

La base M1X est la même configuration pour les deux modèles

Le prix sera similaire entre 14 et 16 pouces

Nouvelle brique de charge – Dylan (@dylandkt) 12 octobre 2021

