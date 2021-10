Selon les rumeurs, les AirPod de troisième génération seraient toujours sur la bonne voie pour le lancement en 2021

Les AirPod de troisième génération sont toujours sur la bonne voie pour être lancés avant la fin de cette année, malgré leur absence d’apparition lors de l’événement iPhone 13 et Apple Watch Series 7 au début du mois dernier, selon DigiTimes.



L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a rapporté le week-end précédant l’événement “California streaming” d’Apple le 14 septembre que les «AirPods» de troisième génération feraient une apparition lors de l’événement entièrement numérique. Bien que cela ne se soit pas produit, les nouveaux ‌AirPods‌ seraient déjà en production de masse, et Apple se prépare apparemment à les lancer avant la fin de l’année.

Le nouveau ‌AirPods‌ sera la première mise à jour significative de la gamme ‌AirPods‌ depuis les AirPods Pro il y a trois ans. Les nouveaux ‌AirPods‌ devraient présenter un design mis à jour qui s’inspire des ‌AirPods Pro‌ haut de gamme, mais manque de fonctionnalités “Pro”. Les rumeurs ne savent pas si les nouveaux ‌AirPods‌ comporteront ou non des embouts en silicone, car les images et les rendus divulgués décrivent les deux possibilités.

Apple a annoncé ses AirPods Pro‌ via un communiqué de presse en 2019, et outre leur annonce initiale sur scène en 2016, les ‌AirPods‌ n’ont pas encore reçu de temps d’antenne dédié lors d’un événement Apple. Apple pourrait annoncer les nouveaux ‌AirPod‌ de troisième génération via un communiqué de presse dans les semaines à venir, ou bien les inclure dans son deuxième événement supposé pour l’automne, qui devrait avoir lieu plus tard ce mois-ci ou en novembre.

Kuo : les AirPods de troisième génération seront annoncés lors de l’événement Apple ‘California Streaming’

Dimanche 12 septembre 2021 06h40 PDT par Sami Fathi

Apple annoncera ses AirPods de troisième génération, dotés d’un nouveau design similaire aux AirPods Pro mais dépourvus de fonctionnalités “Pro” lors de son événement Apple “California streaming” le mardi 14 septembre, a déclaré aujourd’hui l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo dans un rapport aux investisseurs. note obtenue par MacRumors. Kuo envisage deux scénarios possibles sur la façon dont Apple traite la gamme d’AirPods après le lancement du nouveau…

AirPods 3 devrait être lancé aux côtés de l’iPhone 13 lors d’un événement prévu en septembre

Les AirPod de troisième génération seront probablement lancés lors du même événement, révélant la prochaine gamme d’iPhone 13 d’Apple, selon un rapport de DigiTimes, qui rend la revendication citant des sources familières avec le sujet. Le rapport dans son ensemble fait écho aux rapports précédents selon lesquels la production des AirPod de troisième génération démarrera en août, ce qui signifie qu’un lancement peu de temps après peut être facilement attendu. DigiTi…

Répartition complète des fonctionnalités des AirPods 3: tout ce que les rumeurs disent que nous pouvons nous attendre

Avec les AirPod de troisième génération d’Apple censés arriver aux côtés de l’iPhone 13, ce qui est dans quelques semaines, nous avons compilé toutes les rumeurs cohérentes de notre couverture médiatique pour dresser une image complète des fonctionnalités et des mises à niveau à venir de la société. – génération d’écouteurs sans fil. AirPods 3 clones dans un boîtier clair, montrant apparemment la conception de nouvelle génération. Cela vaut la peine…

Est-ce à quoi ressembleront les nouveaux AirPod ?

Au milieu des signes continus que les AirPod de troisième génération sont en préparation, un certain nombre d’images du nouveau design auraient été divulguées en ligne. Les images récemment partagées par 52audio prétendent révéler la conception mise à jour des AirPod de troisième génération, nous donnant peut-être le premier aperçu clair des écouteurs sans fil de nouvelle génération d’Apple. Les images représentent des AirPod avec une tige plus courte et un design très…

La production de masse d’AirPods 3 devrait démarrer en août

La production en série des AirPod de troisième génération débutera en août, selon un nouveau rapport de Nikkei Asia. Ils rejoindraient un certain nombre d’autres produits tels que la gamme iPhone 13 et les modèles redessinés de MacBook Pro en tant que lancements avant la fin de l’année. Rendus de la conception présumée des AirPods de troisième génération Les dates de lancement présumées des AirPods de troisième génération ont…

Prochaine refonte des AirPods 3 présentée dans de nouvelles images

Avec les rumeurs de lancement des AirPods 3 dès ce mois-ci, nous avons constaté un nombre croissant de fuites montrant la conception des nouveaux écouteurs. Les rendus ont été partagés hier et aujourd’hui, 52audio a publié une série d’images censées présenter les AirPod de troisième génération. Comme pour les fuites précédentes, les AirPods 3 ont un design de type AirPods Pro avec une tige plus courte et un…

Une prétendue fuite d’image prétend montrer des AirPods et un boîtier de troisième génération

Dimanche 21 février 2021 02h49 PST par Sami Fathi

Une nouvelle image prétend offrir notre premier aperçu du monde réel sur les AirPods de prochaine génération d’Apple. L’image, partagée par 52audio, présente à la fois les AirPods et le boîtier de charge pour ce que le site prétend être la troisième itération des écouteurs sans fil. 52audio a dans le passé partagé des images prétendant présenter différentes parties des AirPod de troisième génération. Plus particulièrement, le site en novembre a partagé…

AirPods 3 pour acquérir des fonctionnalités AirPods Pro

Les prochains AirPod de troisième génération d’Apple devraient comporter une sélection de fonctionnalités “pro”, y compris un nouveau design avec des tiges plus courtes, des commandes sensibles à la pression et une durée de vie de la batterie améliorée. L’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que les AirPods de troisième génération auront un design “similaire aux AirPods Pro”. Lancés en novembre 2019, les AirPods Pro sont dotés d’un design intra-auriculaire avec du silicone souple…

AirPods 3 retardé de manière inattendue malgré des fuites

Les AirPod de troisième génération d’Apple semblent avoir été retardés de manière inattendue, malgré les rumeurs croissantes suggérant que le lancement des écouteurs mis à jour d’Apple était imminent. Selon l’analyste fiable Ming-Chi Kuo, les AirPod de troisième génération ne commenceront pas la production de masse avant le troisième trimestre de 2021, ce qui signifie que les écouteurs sans fil mis à jour ne seraient expédiés que plus tard dans l’année…