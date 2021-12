Selon les rumeurs, l’iPhone 14 Pro utiliserait à nouveau un design perforé

Même si la gamme iPhone 13 vient d’être dévoilée il y a quelques mois, les rumeurs sur l’iPhone 14 gagnent déjà du terrain. Cette fois, The Elec rapporte qu’Apple envisage d’utiliser un design perforé sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, suggérant qu’il s’éloignera de l’encoche.

Normalement, nous traiterions une rumeur comme celle-ci de The Elec avec une bonne dose de scepticisme. Cette rumeur, cependant, corrobore quelque chose qui a été précédemment rapporté par l’analyste Apple fiable Ming-Chi Kuo. Comme vous vous en souvenez peut-être, Kuo a signalé pour la première fois le projet d’Apple d’adopter un écran perforé en mars. Il a ensuite doublé cette affirmation dans une note d’investisseur distincte en septembre.

Corroborant à nouveau les rapports précédents de Kuo, le rapport d’aujourd’hui indique que l’iPhone 14 sera disponible dans les formats de 6,1 pouces et 6,7 pouces. Selon les rumeurs, Apple diviserait la gamme d’iPhone en ces deux facteurs de forme, offrant l’iPhone 14, l’iPhone 14 Max, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seraient les deux modèles dotés d’un écran perforé, tandis que les deux autres continueront d’utiliser l’encoche.

Le point de vue de .

Si Apple est capable de créer un design d’affichage perforé dans l’iPhone 14 Pro de l’année prochaine, ce sera impressionnant. Actuellement, l’encoche abrite un certain nombre de capteurs et de composants différents, notamment la caméra infrarouge, l’illuminateur d’inondation, le capteur de proximité, le projecteur de points, la caméra frontale, etc. Apple devrait trouver un moyen d’adapter tout cela sans l’encoche.

Et oui, nous pouvons ajouter cela à la pile d’histoires indiquant qu’il n’y aura pas de modèle « mini » d’iPhone 14 parmi lequel choisir. Le facteur de forme de l’iPhone de 5,4 pouces est vraisemblablement en fin de vie, du moins pour le moment.

Que pensez-vous des rumeurs actuelles sur l’iPhone 14 ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :