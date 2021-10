Selon les rumeurs, l’iPhone SE 3 présenterait le design de l’iPhone XR avec Touch ID et serait le dernier smartphone LCD d’Apple

L’iPhone SE de troisième génération d’Apple présentera un design de type iPhone XR avec Touch ID et sera le dernier ‌iPhone‌ de la société avec un écran LCD, selon le site chinois MyDrivers.



Une traduction automatique du rapport explique que la conception de l’iPhone SE‌ de troisième génération est basée sur l’iPhone‌ XR, et comportera un scanner d’empreintes digitales ‌Touch ID‌ intégré au bouton latéral, ainsi qu’un écran LCD, la puce A15 Bionic, et connectivité 5G. Le rapport indique que l’appareil devrait être le dernier ‌iPhone‌ d’Apple avec un écran LCD, les futurs iPhones passant à l’OLED ou à d’autres technologies d’affichage plus avancées.

MyDrivers a reconnu que cette affirmation contraste avec d’autres affirmations récentes selon lesquelles l’iPhone SE‌ de troisième génération continuerait avec la conception du modèle actuel de deuxième génération, mais a insisté sur le fait que c’était correct. L’‌iPhone SE‌ partage actuellement le même design que l’iPhone‌ 8, désormais abandonné, avec un scanner Touch ID‌ intégré au bouton d’accueil.

Les rumeurs autour de la conception du prochain ‌iPhone SE‌ ont été brouillées, avec des rumeurs de sources fiables telles que Ming-Chi Kuo et Ross Young disant initialement que l’appareil comporterait un écran de 6,1 pouces comme le ‌iPhone‌ XR, mais avec un côté Touch ID bouton. Cette année, Kuo et Young ont retiré ces attentes, affirmant que l’iPhone SE‌ de troisième génération aurait à la place le même design que le modèle actuel avec un bouton d’accueil.

Une partie de la confusion autour de l’iPhone SE‌ peut s’expliquer par le fait que le modèle de 6,1 pouces est potentiellement le iPhone SE‌ de quatrième génération. Young s’attend maintenant à ce qu’un ‌iPhone SE‌ de quatrième génération soit lancé en 2023, avec un écran de 6,1 pouces et une caméra frontale perforée.

MyDrivers a déclaré que l’iPhone SE de troisième génération serait lancé au printemps 2022 et commencerait avec 64 Go de stockage et le même prix de départ de 399 $ du modèle actuel.

MyDrivers a un bilan mitigé. Bien que le site ait suggéré à tort que l’‌iPhone‌ 7 Plus s’appellerait en réalité « iPhone Pro » et que l’iPad Air de quatrième génération serait lancé en mars 2021, il a correctement prédit que l’iPhone‌ 7 serait disponible avec jusqu’à 256 Go de stockage, que l’iPad Pro de troisième génération contiendrait une puce de 7 nm avec huit cœurs, et que l’iPad Air de quatrième génération comporterait un écran plus grand, la puce A14 Bionic, un connecteur intelligent avec prise en charge du clavier magique, un port USB-C et des haut-parleurs stéréo .