Selon l’OCU, vous pouvez avoir l’ennemi à la maison pour économiser sur la facture d’électricité, mais vous ne le savez pas | La vie

Il est probable que si vous achetez un économiseur d’énergie pour votre réseau domestique, au final votre prochaine facture sera encore plus chère.

A une époque où la principale préoccupation d’une famille ou d’une entreprise est d’économiser sur la facture d’électricité en raison de l’augmentation du prix, une série de mesures sont prises, parfois assez folles, pour essayer de réduire la facture, mais atteindre les effet inverse et le rendant plus cher.

C’est pourquoi de plus en plus de familles, parfois parce qu’elles sont mal informées ou à cause de mauvais conseils d’un membre de la famille ou d’un ami, achètent économiseurs d’énergie (économiseur d’énergie), qui s’apparentent à un chargeur mobile ou à un assainisseur d’air enfichable, et qui promettent de vous faire économiser jusqu’à 90 % sur la prochaine facture d’électricité, alors que ce n’est vraiment pas le cas.

Selon l’Organisation des consommateurs et des utilisateurs (OCU), les économiseurs d’énergie ne vous feront absolument rien économiser sur votre prochaine facture d’électricité, même à certains moments cela pourrait même la rendre plus chère.

Une bonne partie de la facture d’électricité provient des appareils que nous utilisons tout au long de la journée. Si nous optimisons leur consommation, nous pouvons économiser beaucoup d’argent par mois. Nous allons voir quelques astuces pour réduire le coût de la facture d’électricité, à travers les appareils électriques.

De l’OCU ils affirment que “apparemment ces petits condensateurs sont capables de capter l’énergie réactive provoquée par d’éventuels pics de tension et de la restituer au réseau général afin qu’elle ne soit pas consommée”.

C’est apparemment bien, mais ils soulignent que “la réalité est que nos propres compteurs domestiques ne comptent jamais ces pics de tension, donc cela ne coûte absolument rien au consommateur”. Avec lui, la prémisse principale des économiseurs d’énergie ne serait plus remplie.

De l’OCU, ils veulent préciser que pour acheter ces appareils, évalués entre 15 € et 30 € selon le modèle, il n’aura aucun effet sur la consommation électrique réelle, qui est celle enregistrée par le compteur et celle finalement payée sur la facture.

Plus précisément, ils soulignent que “dans les contrats d’électricité domestique, il n’y a pas de paiement pour l’énergie réactive”, à l’exception des “grandes industries, dont les machines produisent beaucoup d’énergie réactive, et elles sont facturées”.

Cela signifie que ces types d’économiseurs d’énergie ne sont utiles qu’à grande échelle, mais jamais pour une maison privée.

Mais non seulement vous auriez jeté les 15 € ou 30 € que coûte un de ces économiseurs d’énergie à l’unité, mais aussi le peu de lumière sur cet appareil car il est toujours branché sur le réseau domestique consomme de l’énergie, avec laquelle vous pourriez vous retrouver augmenter vos prochaines factures d’électricité de quelques euros.