Selon Ming-Chi Kuo, les iPhones 2023 comporteront une identification faciale sous-affichée et un téléobjectif périscope

En 2023, Kuo s’attend à des changements encore plus radicaux dans la gamme iPhone. Cela comprend apparemment le déplacement de Face ID d’une encoche visible à l’intégration sous l’écran. Un téléobjectif de type périscope est également prévu.

Selon la plupart des rapports, l’encoche de l’iPhone deviendra plus petite cette année. Les derniers rendus montrent une encoche d’environ 10% plus petite sur les côtés gauche et droit, car Apple déplace l’écouteur vers le haut dans le cadre supérieur.

Cependant, beaucoup de gens veulent que l’encoche disparaisse complètement. Une pièce essentielle de ce puzzle concerne les composants Face ID, y compris le projecteur IR et l’illuminateur.

Les déplacer sous l’écran en 2023 permettrait à Apple de réduire considérablement l’encoche, peut-être dans un style perforé où le seul objectif restant est pour la caméra selfie avant.

Bien sûr, 2023 est encore loin. Ce matin, Kuo a également révélé des détails alléchants sur les iPhones 2022, notamment la suppression de la taille de 5,4 pouces et des mises à niveau majeures de l’appareil photo.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: