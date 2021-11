Selon nous, qui remportera le MVP de la NFL, la recrue de l’année et plus encore

Nous avons effectivement atteint le milieu d’une folle saison 2021 de la NFL qui comptera 17 matchs pour la première fois. Cela change les perceptions, modifie la façon dont nous évaluons une «bonne année» et permet même à certains joueurs de battre de nombreux records de longue date dans la ligue.

Il est normal d’évaluer la saison lorsque nous atteindrons la semaine 8, alors essayons de prédire qui remportera les récompenses majeures et discutons de leur valeur en fonction de ce que nous avons vu.

Joueur le plus utile : Tom Brady, QB — Tampa Bay Buccaneers



Cela pourrait facilement finir par être un tirage au sort entre Brady et Matthew Stafford, les deux joueurs excellant absolument – ​​mais à la fin, je pense que l’avantage revient à Brady. Voir une légende jouer l’un des meilleurs footballeurs de sa carrière à cet âge est absolument phénoménal, et cela aide qu’une saison de 17 matchs puisse voir Brady terminer avec le record de verges par la passe en une seule saison.

Brady a été phénoménal et les Buccaneers sont destinés à faire une autre course en séries éliminatoires profondes. Jusqu’à ce que quelqu’un fasse tomber le numéro 12 du haut, il continuera à être reconnu.

Joueur offensif de l’année : Cooper Kupp, WR — Los Angeles Rams



Personne n’a autant profité d’un nouveau quart-arrière que Cooper Kupp. Le receveur des Rams était systématiquement la meilleure arme de l’équipe, mais n’a jamais semblé se fondre complètement avec Jared Goff. Maintenant, avec Stafford sous le centre, il réalise non seulement la meilleure saison de sa carrière, mais pourrait se retrouver avec l’une des meilleures saisons de réception de tous les temps.

Kupp est en bonne voie pour une saison absolument époustouflante : 134 réceptions, 1 964 verges sur réception, 21 touchés. Aucun autre récepteur n’est proche en ce moment, et cette projection tient à ce qu’il ne l’empêchera pas de s’enfuir avec le prix.

Joueur défensif de l’année : Myles Garrett, DE — Cleveland Browns



Myles Garrett a été automatique cette saison, faisant de la vie un enfer pour tout quart-arrière à sa manière. Actuellement assis à 10,5 sacs par an, il est possible que Garrett batte le record de sacs en une seule saison, mais même s’il ne parle pas d’eux-mêmes, les chiffres.

C’est une année jusqu’à présent qui a vraiment été soutenue par un match de la semaine 3 contre Chicago qui a vu Garrett terminer avec 4,5 sacs. Cependant, même en dehors de cette performance, il a fait pression sur les QB la semaine prochaine tout au long de la saison.

Un autre concurrent possible ici est Trevon Diggs des Cowboys, qui a déjà sept interceptions cette saison. En fin de compte, je pense que la ligue a tendance à favoriser les passeurs, ce qui donne l’avantage à Garrett.

Rookie offensif de l’année : Ja’Marr Chase, WR — Bengals de Cincinnati



Chase est en bonne voie pour récolter 1 670 verges sur réception cette saison, ce qui briserait la marque de réception de 1 400 verges de la recrue de l’an dernier par Justin Jefferson.

Chase a formé l’une des meilleures menottes de la NFL avec l’ancien coéquipier de LSU Joe Burrow, et la paire remet Cincinnati sur la carte. On ne sait pas si c’est l’année où les Bengals peuvent faire une percée profonde dans les séries éliminatoires, mais même s’ils ne le font pas, c’est une saison qui le sera et devrait être reconnue.

Rookie défensif de l’année : Micah Parsons, LB — Cowboys de Dallas



Parsons était l’un des 5 meilleurs talents du repêchage de la NFL qui est tombé en raison d’un manque de besoin et de problèmes de caractère. En fin de compte, les Cowboys ont décidé que l’avantage était trop beau pour être ignoré, et jusqu’à présent, cela a incroyablement bien fonctionné pour eux.

Jouant le secondeur dans le 4-3 des Cowboys, ce n’était pas une position naturelle pour le lanceur de passes, mais il l’a fait sien. En sept matchs, Parsons a totalisé 42 plaqués, 2,5 sacs et 10 coups sûrs QB. Il est devenu une force, et avec d’autres recrues défensives de haut niveau qui tombent, il devrait s’enfuir avec le titre.

Joueur de retour de l’année : Dak Prescott, QB — Dallas Cowboys

Il ne fait absolument aucun doute que Dak Prescott a eu la meilleure performance de retour de l’année. De retour d’une blessure de fin de saison il y a un an, il y avait beaucoup de spéculations quant à savoir si Dak méritait d’être toujours considéré comme un quart-arrière de la franchise. Jusqu’à présent, il a balayé ces affirmations en ayant l’une des meilleures saisons de n’importe quel quart-arrière, tout en menant les Cowboys à une fiche de 6-1.

Compte tenu de l’anémie de la NFC East, Dallas se rendra jusqu’aux éliminatoires sans trop de problèmes – quelque chose qu’ils ne pouvaient pas faire il y a un an. Prescott est la raison pour laquelle cela s’est produit.

Entraîneur de l’année : Kliff Kingsbury — Cardinals de l’Arizona



Il y a beaucoup de battage médiatique derrière Mike McCarthy (Cowboys) ou Brandon Staley (Chargers), mais pour mon argent, Kingsbury mérite les honneurs de l’entraîneur de l’année. Ce n’est pas seulement parce que l’Arizona a une fiche de 7-1 et dans des airs raréfiés, mais nulle part ailleurs dans la ligue la vision d’un entraîneur n’est-elle si claire et si à contre-courant qu’avec les Cardinals.

Kingsbury est arrivé dans la NFL en sachant qu’il allait entraîner à sa façon, avec ses principes, et que cela fonctionnerait. Cela a peut-être pris deux ans pour se concrétiser, mais maintenant l’équipe ressemble à une force de la NFL pour longtemps.