Selon Peter Capaldi, l’une des principales façons de travailler sur la Suicide Squad était si différente de Doctor Who

Compte tenu de son expérience avec Les Gardiens de la Galaxie, James Gunn semble être le cinéaste idéal pour ramener Task Force X au cinéma. Après tout, il a de l’expérience en se concentrant sur un groupe d’opprimés de la bande dessinée. Mais dans The Suicide Squad, ce sont des méchants, et la cote R du film ouvrira certainement de nouvelles portes en matière de violence et de langage.

The Suicide Squad sortira en salles le 6 août. En attendant, consultez les dates de sortie des films 2021 pour planifier votre prochaine expérience cinématographique.