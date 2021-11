Selon Peter Thiel, le Bitcoin à 60 000 $ reflète que l’économie fait face à une véritable crise

Peter Thiel, co-fondateur de PayPal et Palantir Technologies, estime que le prix élevé du Bitcoin reflète que l’inflation a commencé à faire des ravages sur l’économie mondiale. Il a également ajouté que les investisseurs ne devraient pas se précipiter pour acheter des Bitcoins alors qu’ils se négocient à un prix aussi élevé de 60 000 $.

La Fed est dans une sorte de « coupure épistémique »

La pandémie de COVID-19 et les grands problèmes économiques qu’elle a entraînés sont devenus une raison pour de nombreux gouvernements d’engager des réformes financières controversées dans le but de réduire l’impact économique de la crise sur leurs citoyens. Par exemple, aux États-Unis, le pays dont l’économie est la plus forte au monde, la Réserve fédérale a commencé à imprimer de grandes quantités de dollars. Une stratégie largement critiquée par de nombreux experts en la matière, dont le milliardaire Peter Thiel.

Selon Peter Thiel, la Fed est dans une sorte de « coupure épistémique ». Ou plutôt, selon lui, l’institution bancaire est fermée d’esprit et ne se rend pas compte de sa culpabilité d’avoir déclenché la montée de l’inflation mondiale avec sa stratégie inadéquate.

Tout en pesant sur la hausse de l’inflation mondiale, Thiel a également parlé de Bitcoin. Il a estimé que son prix actuel de 60 000 $ est un signe clair que l’économie est confrontée à une inflation plus élevée. Cependant, il a ajouté que les investisseurs amateurs et les experts ne devraient pas acheter des Bitcoins « frénétiquement » tant que la crypto-monnaie reste à ce prix élevé.

Au cours du mois dernier, lorsque Bitcoin a atteint un prix record, le milliardaire a partagé une position relativement similaire. Thiel a déclaré qu’il ne serait pas surprenant que la crypto-monnaie continue de se rallier à l’avenir. Cependant, cet événement, selon lui, a révélé que les banques centrales « ne font pas correctement leur travail ».

De même, aux États-Unis, le taux d’inflation annuel au cours des 12 derniers mois est de 5,4%, ce qui représente un pourcentage beaucoup plus élevé que les 1,4% et 2,3% qui correspondaient à 2019 et 2020, respectivement.

Bitcoin vs inflation mondiale

Malgré les avertissements de Thiel, que le prix actuel du Bitcoin est un obstacle pour eux d’y investir. De nombreux investisseurs considèrent cet actif numérique comme une excellente alternative à l’or en termes de réserve de valeur.

Un partisan enthousiaste de cette idée est Paul Tudor Jones II. En fait, ce gestionnaire de fonds milliardaire a classé Bitcoin comme la meilleure alternative numérique à l’or et l’une des meilleures couvertures contre l’inflation mondiale. Pour cette raison, il a alloué 5% de son portefeuille d’investissement à la crypto-monnaie.

Le milliardaire Barry Sternlicht est un autre partisan de ce concept. Qui détient la société d’investissement « Starwood Capital », qui gère plus de 95 000 millions de dollars. Il y a quelques jours, le milliardaire de 60 ans a décrit Bitcoin dans une interview à CNBC, comme un outil financier qui luttera contre l’impression de masse de monnaies fiduciaires. Et pour cette raison, il a investi dans Bitcoin et Ethereum.

Le « Moonvember » de Bitcoin a commencé

Les investisseurs les plus optimistes de Bitcoin prévoient un mois très positif pour le comportement du prix du BTC, car traditionnellement le mois de novembre voit des gains importants pour le marché mondial et spécifiquement pour Bitcoin.

Par conséquent, il pourrait en résulter un mois avec un comportement très positif du marché boursier traditionnel et du marché des crypto-monnaies, ceci au cas où les prédictions basées sur le comportement des années passées ne soient pas fausses.

Ces comportements montrent qu’au cours du mois de novembre, le marché a réalisé une excellente performance pour le S&P 500 et les crypto-monnaies. Bitcoin a obtenu des résultats positifs au mois de novembre dans près de 70% des cas.

Variation moyenne du Bitcoin au cours des mois de novembre, au cours de chaque année. Source : Coinglass

Cependant, en 2020, il a affiché un gain de 43%, laissant ouverte la possibilité d’un grand rallye cette année 2021. Au moment d’écrire ces lignes, le prix du Bitcoin s’élève à 61 357,93 $, selon CoinMarketCap.

