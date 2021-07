Selon Pew Research, les limitations imposées par l’État aux organismes fiscaux locaux créent des défis ⋆ .

Les localités, y compris l’Iowa, peuvent nécessiter une flexibilité supplémentaire pour relever les défis à long terme associés à la pandémie de COVID-19, a déclaré un chercheur de The Pew Charitable Trusts à The Center Square.

Responsable de la politique fiscale et économique, Alexandria Zhang fait des recherches sur la santé fiscale de l’État au sein de l’organisation à but non lucratif de politique publique, qui a publié un rapport le 8 juillet décrivant trois façons dont les États peuvent aider les localités à améliorer la flexibilité et la résilience budgétaires.

“Les gens mettent beaucoup l’accent sur l’afflux d’aide fédérale, qui va certainement aider les États et les localités sur les impacts à court terme – sur l’économie, sur les revenus, mais il est important de se rappeler que ces fonds sont toujours un -une aide en temps et ne résoudra donc pas ces problèmes sous-jacents qui peuvent survenir pour les gouvernements locaux, dont nous soulignons certains dans notre rapport », a déclaré Zhang.

À la suite d’une revue de la littérature et d’entretiens avec des fonctionnaires et des experts étatiques et locaux, les chercheurs ont recommandé que les États offrent cette flexibilité grâce à des allocations politiques supplémentaires temporaires lors de « défis budgétaires extraordinaires » tels que les récessions et les catastrophes naturelles, permettant aux recettes fiscales des localités d’augmenter pendant la reprise économique, et fournir plus de flexibilité à long terme, peut-être en fournissant une aide financière pour soutenir les mandats coûteux de l’État.

Les plafonds de revenus des États peuvent entraver la préparation et la reprise des localités après les récessions et leur gestion des obligations de retraite des employés publics et des réserves saines. Les gouvernements locaux pourraient se tourner vers l’utilisation de la dette au lieu de l’argent pour les dépenses en capital.

“Lorsque les revenus diminuent – comme cela a tendance à le faire pendant une récession économique – certaines limitations de la fiscalité locale peuvent empêcher les revenus de rebondir complètement, les laissant à un niveau artificiellement bas même si l’économie se développe”, indique le rapport. “Ce soi-disant effet de ‘décalage’ peut continuer à endommager la base de revenus d’une localité au cours de plusieurs cycles de récession et d’expansion économiques.”

Zhang a noté l’incertitude quant à l’impact de la pandémie sur le pays à long terme, y compris la façon dont la population exploitera ses affaires.

“Selon la façon dont ces choses se déroulent, les gouvernements locaux pourraient voir des risques potentiels de revenus sur la route”, a déclaré Zhang.

Tout impact sur le marché de l’immobilier commercial pourrait avoir un impact sur l’assiette de l’impôt foncier d’une localité, par exemple, a-t-elle déclaré.

Réévaluer les objectifs des limites fiscales imposées par les États aux localités peut valoir la peine, a-t-elle déclaré.

« Si l’objectif est de réduire la charge fiscale, il peut alors être beaucoup plus logique, par exemple, de poursuivre l’exemption des propriétés familiales ou des mesures d’allègement ciblées plutôt que de restreindre les recettes des collectivités locales dans leur ensemble, ce qui, comme nous le soulignons, a causé défis importants pour certaines localités », a déclaré Zhang.

Selon une analyse Pew des données du US Census Bureau 2017, les localités de l’Iowa reçoivent 82 % des impôts sur les impôts fonciers, tandis que 10 % proviennent de la taxe de vente générale totale, 0 % de l’impôt sur le revenu des particuliers et 8 % d’autres taxes.

La Constitution de l’Iowa exige que les gouvernements locaux aient l’autorisation de l’État pour prélever des impôts, et l’électorat peut généralement autoriser des modifications des impôts.

Dans l’Iowa, les gouvernements locaux peuvent imposer une surtaxe cumulative sur le revenu du district scolaire pour toutes les surtaxes sur le revenu ne dépassant pas 20 % de l’impôt sur le revenu de l’État d’un individu. Ils peuvent percevoir des surtaxes sur le revenu des services médicaux d’urgence. Les taux de taxe de vente des options locales sont de 1 % et les taux de taxe des hôtels et motels des options locales sont limités à 7 %. Ils comportent tous deux généralement les mêmes exceptions que les versions étatiques de ces taxes.

Sans districts de réinvestissement, les villes et les comtés doivent utiliser au moins 50 % des taxes pour « les installations de loisirs, de congrès, culturelles ou de divertissement ou pour la promotion et l’encouragement du tourisme et des congrès dans la ville ou le comté et ses environs ».