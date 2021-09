Selon Simon Jordan, le rachat potentiel de Newcastle au Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite est “plus mort qu’une chose morte d’une terre morte”.

in

L’appel de Newcastle contre la Premier League bloquant leur vente potentielle à un consortium soutenu par l’Arabie saoudite n’a aucune chance de succès, selon l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan.

L’affaire est parvenue au Tribunal d’appel de la concurrence, le propriétaire actuel, Mike Ashley, estimant que la prise de contrôle potentielle avait été injustement arrêtée par la Premier League.

Les fans de Newcastle veulent que Mike Ashley sorte, mais leur dernier acheteur potentiel n’a aucune chance

Les fans de Newcastle espéraient signer Kylian Mbappe, mais sont plutôt coincés avec Steve Bruce

Newcastle a été la cible d’une vente à succès de 300 millions de livres sterling au Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite, présidé par Mohammed bin Salman, le prince héritier incroyablement riche du pays.

Cependant, le fonds n’a pas réussi le test des propriétaires et administrateurs de la ligue à l’été 2020, et Ashley pense que l’association a un cas à répondre.

L’ancien propriétaire de Crystal Palace et animateur de talkSPORT, Simon Jordan, a déclaré que les fans de Magpies désespérés pour une injection d’argent du PIF ne devraient pas espérer.

“Cette idée que Newcastle va être achetée par ce fonds PIF, c’est plus mort qu’une chose morte de la terre morte”, a déclaré Jordan.

Le prince héritier saoudien Mohammad bin Salman a échoué avec une offre de 300 millions de livres sterling pour acheter Newcastle

“Ce sont seulement les gens qui veulent le faire fonctionner pour leurs propres motivations, que ce soit Amanda Staveley parce qu’elle veut sauver la face pour les Horlicks d’un accord qu’elle a conclu, ou que ce soit les fans de Newcastle parce qu’ils souhaitent et veulent. “

Jordan, qui a été président de Selhurst Park entre 2000 et 2010, pense que l’affaire n’est qu’un geste de Newcastle, qui pense que la ligue ne veut pas d’une autre puissance financière.

“Je ne m’attends pas à ce que cela conduise à une divulgation particulière”, a-t-il déclaré. «Je ne m’attends pas à ce que la Premier League donne quelque chose qui ressemble vaguement à quelque chose dont on puisse se moquer.

Le rachat de Newcastle de 300 millions de livres sterling par Amanda Staveley s’est effondré l’été dernier

« Cela suggère que le club de football XYZ a tiré parti [Premier League chairman] Richard Masters à avoir une attitude biaisée envers un nouveau renard potentiel dans le poulailler des six grands qui contrôle la Premier League, c’est tout ce qu’ils recherchent.

Ashley réclame 300 millions de livres sterling de dommages et intérêts, le coût de l’échec de la prise de contrôle, qu’il pense que la Premier League a bloqué de manière inappropriée.

La Premier League a déclaré qu’elle n’avait pas rejeté la prise de contrôle et avait plutôt demandé la preuve d’une distinction entre le PIF et l’État saoudien lui-même, ce qui n’a pas été fait, et le consortium s’est ensuite éloigné.

