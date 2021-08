Le crypto-trader et stratège vétéran Tone Vays affirme que Bitcoin (BTC) doit rester au-dessus d’un niveau clé pour maintenir son élan haussier.

Dans une interview avec l’analyste crypto Scott Melker, Vays explique pourquoi il est optimiste sur la principale crypto-monnaie.

« Invalider, ça va être dur, même au quotidien. À l’heure actuelle, j’aurais besoin d’un renversement complet et de retirer le dernier creux du swing. Je regarde le graphique journalier, et c’est ce que j’entends par ce prix de 30 000 $. Je regardais deux choses.

Je n’aime pas la consolidation en bas. Pour moi, une consolidation par le bas a tendance à faire baisser les prix. Mais mon propre indicateur a cette flèche verte ici [July 21st]… J’étais haussier ce jour-là… Le signal d’achat est un signal d’achat, et il s’est transformé en un mouvement à part entière, et maintenant nous avons une continuation de hauts et de bas plus élevés.

Bien que le vétéran du crypto-trader affirme que Bitcoin émet des signaux haussiers, il identifie une zone de prix cruciale qu’il pense que BTC doit rester au-dessus pour maintenir sa tendance haussière intacte.

“Sur une échelle quotidienne, j’aurais besoin d’une clôture soutenue en dessous de 44 000 $, puis d’une autre bougie pleine en dessous. Même alors, j’ai un soutien impressionnant à environ 42 000 $. Il faudrait un sérieux inconvénient pour inverser toute cette tendance. Je suis sacrément optimiste en ce moment.

Image en vedette : Shutterstock/Fer Gregory

