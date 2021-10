Selon un mandat de perquisition, Alec Baldwin ignorait qu’une balle en direct était dans une arme à feu

Alec Baldwin a reçu une arme accessoire d’un assistant réalisateur qui a dit à l’acteur-producteur qu’il était sûr de l’utiliser juste avant qu’il ne tire, tuant mortellement la directrice de la photographie Halyna Hutchins, un mandat de perquisition déposé à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, vendredi. Le directeur adjoint ne savait pas que l’arme était chargée de balles réelles, note le document. Hutchins a reçu une balle dans la poitrine, tandis que le réalisateur de Rust Joel Souza a été blessé. Hutchins est décédée de ses blessures dans un hôpital voisin.

Les enquêteurs ont obtenu le mandat pour documenter la scène à Bonanza Creek Ranch, où le film western était tourné, rapporte l’Associated Press. Le document montre que le costume taché de sang de Baldwin pour le film et l’arme elle-même ont tous deux été considérés comme des preuves. La police a également saisi d’autres armes à feu et des munitions sur les lieux. Baldwin n’a pas été inculpé, et aucune accusation n’a été déposée dans l’incident. Le porte-parole du bureau du shérif du comté de Santa Fe, Juan Rios, a déclaré à l’AP Baldwin qu’il pouvait voyager.

Trois membres d’équipage qui étaient sur les lieux jeudi ont déclaré au Los Angeles Times que le canon à hélice avait été accidentellement déchargé à deux reprises samedi. Le cascadeur de Baldwin a accidentellement tiré deux coups samedi après avoir appris que l’arme était « froide », ce qui signifie qu’elle n’était censée contenir aucune munition. « Il aurait dû y avoir une enquête sur ce qui s’est passé », a déclaré un membre d’équipage au Times. « Il n’y avait pas de réunions de sécurité. Rien ne garantissait que cela ne se reproduirait plus. Tout ce qu’ils voulaient, c’était se précipiter, se précipiter, se précipiter. »

Des sources ont précédemment déclaré au Times que les membres de l’équipe de tournage syndicaux ont quitté le plateau jeudi matin pour protester contre les conditions de travail et qu’ils ont été rapidement remplacés par des travailleurs non syndiqués. Les adjoints du shérif sont arrivés au ranch juste avant 14 heures jeudi, après avoir reçu un appel au 911 concernant une fusillade. La production sur Rust, dont Baldwin est également producteur, a été interrompue.

Alors que le bureau du shérif poursuit son enquête, le Bureau de la santé et de la sécurité opérationnelles (OHSA) du Nouveau-Mexique a également lancé une enquête. L’organisation peut imposer une sanction civile pour un accident du travail. « Notre programme OSHA d’État enquête sur cela », a déclaré Rebecca Rose, secrétaire de cabinet adjointe du ministère de l’Environnement du Nouveau-Mexique, à Deadline vendredi. « L’État prend très au sérieux tous les problèmes de sécurité au travail et travaillera avec diligence tout au long de notre enquête sur ce décès tragique. »

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée », a déclaré Baldwin dans un communiqué sur Twitter vendredi matin. « Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui l’ont connu et aimé Halyna. »