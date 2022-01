Selon un sondage Twitter, les utilisateurs d’Airbnb peuvent obtenir un paiement crypté cette année

Le PDG d’Airbnb, Brian Chesky, a laissé entendre que la célèbre société de réservation de voyages à domicile accepterait bientôt les paiements cryptés selon un récent sondage Twitter.

Chesky dit que les utilisateurs veulent de la crypto

Un nombre croissant d’entreprises mettent le paiement avec des crypto-monnaies à la disposition de leurs clients. Cependant, certaines entreprises adoptent une approche inhabituelle pour l’adoption de la crypto-monnaie.

La fonction n. 1 que les utilisateurs demandent en 2022, selon le PDG d’Airbnb, Brian Chesky, est la fonction permettant de payer les réservations en crypto-monnaie.

« Si Airbnb pouvait lancer une chose en 2022, quelle serait-elle ? Chesky a tweeté ce week-end.

Deux jours plus tard, il révélait la liste des six meilleures suggestions sur les quelque 4 000 reçues.

J’ai reçu 4000 suggestions. Voici le top 6 : 1 – Paiements cryptographiques (Top Tip)

2 – Affichage clair des prix

3 – Programme de fidélité client

4 – Frais de ménage mis à jour

5 – Plus de séjours et remises longue durée

6 – Un meilleur service client Je travaille déjà sur la plupart, je vais en regarder d’autres maintenant ! https://t.co/rxEM4BXZci – Brian Chesky (@bchesky) 5 janvier 2022

Des affichages de prix clairs, un programme de fidélisation des clients, des tarifs de nettoyage mis à jour, plus de séjours et des remises à long terme, un meilleur service client et des « espaces commerciaux (cuisines, coworking) » sont parmi les autres principales propositions. Le PDG d’Airbnb a spécifiquement confirmé que l’entreprise recherchait des espaces commerciaux, en déclarant :

« Je travaille déjà sur la plupart d’entre eux, maintenant je vais en regarder d’autres. »

Certains gouvernements interdisent les transferts à l’étranger, selon une personne qui a suggéré des crypto-monnaies. En conséquence, vous faites confiance aux monnaies numériques. « Nous enquêtons là-dessus. » Chesky a répondu.

Dans l’industrie du voyage, Airbnb maintient un marché en ligne. Il y a déjà plus de 5,6 millions d’annonces dans le monde, selon le site Web de l’entreprise. Airbnb a servi plus d’un milliard de clients depuis sa création en 2007, et plus de 4 millions d’hôtes ont mis leurs propriétés en vente sur le marché.

Dans la plupart des pays, Airbnb accepte les modes de paiement Visa, Mastercard, American Express et JCB. Apple Pay, Google Pay et Paypal sont également acceptés. Airbnb n’accepte actuellement pas les crypto-monnaies comme moyen de paiement.

Airbnb rejoindra les rangs de Tesla et AMC, entre autres, en acceptant la crypto-monnaie comme moyen de paiement si la recommandation populaire est mise en œuvre.

BTC / USD tombe à 42 000 $. Source : TradingView

Article connexe | Windbnb IPO Windfall pourrait stimuler Bitcoin: PDG de DCG

Le rival d’Airbnb est déjà sur Crypto Pay

Alors qu’Airbnb ne fait que commencer avec le paiement crypté, DTravel, une plate-forme décentralisée de partage de domicile, l’a rendu possible en 2021.

La plateforme est intégrée à Travala.com. Ceci est géré par les utilisateurs qui détiennent le jeton DTravel (TRVL), qui est soutenu par Binance.

Les clients peuvent réserver 250 000 logements en utilisant des crypto-monnaies. Avec un réseau mondial de 20 000 foyers, le jeton TRVL peut être utilisé pour réserver des foyers. Le jeton TRVL est coté sur des bourses telles que MEXC Global, Bybit, Gate et KuCoin.

Airbnb envisage également le paiement par crypto depuis un certain temps. « Nous suivons l’espace depuis un certain temps », a déclaré Chesky, notant que « le fondateur de Coinbase était l’un de nos premiers employés ».

« La clé, c’est quand les gens ordinaires comprennent comment la nouvelle technologie a amélioré leur vie, au-delà de l’enthousiasme initial », a ajouté le PDG. « Je suis particulièrement enthousiasmé par les diverses applications que les gens ordinaires pourraient utiliser pour améliorer leur vie quotidienne. »

Article connexe | La plate-forme de partage à domicile Dtravel arrive sur MEXC Global et Bybit Launchpad

Image vedette de Shutterstock, graphiques de TradingView.com