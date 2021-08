Selon une enquête aux États-Unis, 40% des propriétaires de crypto-monnaies oublient leur mot de passe, 20% écrivent des mots de passe sur papier

in

4 août 2021 07:38 UTC

| Actualisé:

4 août 2021 à 07:38 UTC

Par Clark

Selon une étude récente sur le stockage des crypto-actifs et les mots de passe, une enquête menée auprès de plus de 1 000 propriétaires de devises numériques montre que 39,7% ont oublié leurs mots de passe. L’étude réalisée par cryptovantage.com indique que les utilisateurs incapables de récupérer leurs mots de passe ont perdu en moyenne 2 134 $.

Sondage Sondages 1 000 propriétaires américains de crypto, les répondants investissent 7 245 $ en moyenne

Depuis l’origine de Bitcoin en 2009, une variété d’individus ont perdu des pièces à l’approche, ce qui a conduit à la myriade d’actifs cryptographiques vivants de nos jours. Ce n’est que dans un passé proche que les chercheurs de cryptovantage.com ont publié une étude qui a interrogé 1 021 propriétaires de crypto-monnaie résidant aux États-Unis.

L’étude intitulée “Coin Storage Security: une inspection plus approfondie du stockage et des mots de passe cryptographiques” montre que 39,7% des propriétaires de maisons de crypto-monnaie avaient perdu leur mot de passe à un moment donné. Du côté positif, 95,6%% ont pu retrouver l’accès à leurs investissements cryptographiques, mais en moyenne, les personnes qui ne pouvaient pas accéder à leurs mots de passe ont perdu plus de 2 000 $.

“Un grand 95,6% des utilisateurs qui ont utilisé ces services ont vraiment pu récupérer leur argent en oubliant une connexion”, souligne l’étude. “Ce taux de réussite a le potentiel d’atténuer sensiblement certaines craintes et problèmes de confiance parmi les investisseurs actuels et potentiels.”

Les répondants à l’enquête provenaient de la plate-forme d’enquête Amazon Mechanical Turk. Les résultats du sondage ont découvert qu’un propriétaire de maison crypto sur 10 pense actuellement que ses mots de passe ne sont pas sécurisés. 20% des participants utilisent un peu de papier pour enregistrer leur mot de passe alors que 27% utilisent un gestionnaire de mots de passe. 61% des mille personnes interrogées pensaient avoir créé un mot de passe sécurisé.

33% des propriétaires américains de crypto sont victimes d’escroqueries, les investisseurs en devises numériques montrent une « forte propension » à rester préoccupés en cas de problèmes

Sur les 1000 répondants, le portefeuille le plus utilisé était sur la plate-forme Coinbase (34,7%), suivi par les utilisateurs de portefeuilles auxquels les utilisateurs accèdent via leurs comptes Robinhood (26,4%). Les utilisateurs de Binance représentaient 24,4% du sondage de cryptovantage.com. Ces 3 portefeuilles sont tous protecteurs et n’offrent pas d’accès aux clés personnelles.

L’étude couvre également les escroqueries cryptographiques et note que 32,6% des propriétaires de cryptomonnaies aux États-Unis ont été victimes d’une escroquerie cryptographique. La perte commune pour un achat personnel dupé par une escroquerie cryptographique selon les chercheurs de cryptovantage.com est d’environ 538 $.

L’arnaque la plus chère pour les utilisateurs de crypto-monnaie est que le site Web frauduleux, qui pourrait être un contenu Web visant à imiter un service de cryptographie digne de confiance, vole l’argent des gens. Les personnes interrogées déclarent également avoir été victimes d’escroqueries par e-mail, mais la principale escroquerie courante est celle de la fausse application mobile. Malgré un certain nombre d’inconvénients initiaux, les investisseurs en devises numériques continuent d’aller de l’avant même une fois que des erreurs sont créées, conclut l’enquête cryptovantage.com.

“Les investisseurs numériques ont incontestablement une forte propension à induire une crypto-monnaie impliquée même face à des problèmes de confiance majeurs et à des expériences malsaines”, ont estimé les chercheurs. « Même en oubliant des mots de passe ou en en finançant un montant excessif, leur plus grand regret était le mercantilisme. Faire une analyse correcte et essayer d’en exiger le ressenti sera la clé de l’avenir de tout investisseur.

Clark

Chef de la technologie.