Selon une enquête, davantage d’utilisateurs font confiance à Amazon et Google pour gérer leurs données personnelles d’utilisateur qu’Apple

Selon une nouvelle enquête, davantage d’utilisateurs font confiance à Amazon et Google pour gérer leurs données personnelles d’utilisateur et leur activité de navigation sur Internet qu’Apple, tandis que les utilisateurs se méfient massivement de Facebook, TikTok et Instagram.



L’enquête menée par le Washington Post a interrogé plus de 1 000 internautes aux États-Unis sur la confiance qu’ils accordent à Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube, Google, Microsoft, Apple et Amazon pour gérer « de manière responsable » leurs données d’utilisateur et leur activité de navigation.

Les utilisateurs ont été interrogés pour savoir s’ils faisaient « beaucoup », « beaucoup », « pas beaucoup » ou « pas du tout » aux entreprises et aux plateformes, les utilisateurs pouvant également déclarer qu’ils n’avaient aucune opinion sur une entreprise donnée.

Parmi les personnes interrogées, 18% ont déclaré faire confiance à Apple « beaucoup », tandis que Google et Amazon ont obtenu 14%. Mais dans la catégorie « une bonne quantité », Amazon a pris la tête avec 39 %, Google avec 34 % et Apple derrière avec 26 %. En combinant les deux catégories positives, le score positif net global d’Apple était de 44%, derrière les 48% de Google et les 53% d’Amazon.



Du côté négatif, les données de l’enquête ont indiqué que sur Amazon, Apple, Google et Microsoft, 40% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne faisaient pas du tout confiance à Facebook pour gérer leurs données utilisateur. Facebook a remporté la couronne d’être le moins digne de confiance de tous ceux répertoriés. Une enquête distincte la semaine dernière a révélé un sentiment similaire parmi les utilisateurs, nommant Facebook, désormais connu sous le nom de Meta, comme la pire entreprise de 2021.

Apple a égalé Amazon pour le meilleur score négatif net à 40 %, avec Microsoft à 42 % et Google à 47 %.

Les internautes ont également été interrogés sur la publicité en ligne ciblée, 82 % déclarant qu’ils trouvaient les publicités en ligne ciblées ennuyeuses, 74 % les trouvant envahissantes et seulement 27 % les trouvant utiles. L’une des mesures de confidentialité les plus controversées et les plus discutées d’Apple introduites ces dernières années est la transparence du suivi des applications, qui vise indirectement à limiter les publicités ennuyeuses et invasives apparemment détestées par la plupart des utilisateurs.

La transparence du suivi des applications (ATT) exige que les applications demandent le consentement des utilisateurs avant de les suivre sur d’autres applications et sites Web. Pour les utilisateurs qui se sont désabonnés du suivi, les applications et les courtiers en données tels que Facebook disposent de moins de points de données pour montrer aux utilisateurs des publicités ciblées en ligne. Facebook a fait pression contre ATT, la qualifiant de nuisible aux petites entreprises qui dépendent des publicités pour se maintenir à flot.