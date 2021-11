Selon une étude du Lancet, le vaccin contre le VPH prévient le cancer du col de l’utérus de 62 % chez les femmes

Officiellement, le vaccin contre le VPH n’a pas été recommandé pour les garçons et les hommes en Inde.

Une recherche révolutionnaire, parrainée par Cancer Research UK, a établi cliniquement que le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH), qui a été développé pour protéger les femmes contre le cancer du col de l’utérus, réussit à réduire le risque de cancer de 62 % chez les femmes âgées de 14 à 16 ans.

De même, le vaccin a réussi à réduire de 34 % le risque de contracter la maladie chez les femmes âgées de 16 à 18 ans. La recherche qui a été publiée dans la revue Lancet a pris en compte toutes les patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus âgées de 20 à 64 ans diagnostiquées au Royaume-Uni entre janvier 2006 et juin 2019. Les résultats de la recherche sont significatifs du fait que depuis le l’introduction du vaccin au début des années 2000, seules quelques études récentes ont confirmé l’efficacité du vaccin contre le cancer du col de l’utérus.

La recherche montre que la vaccination contre le VPH ainsi que le dépistage du cancer du col de l’utérus réduisent l’infection à un point tel que personne ne développe le cancer. La recherche a également montré que sur une période de 11 ans depuis 2006, le vaccin a joué un rôle majeur dans la prévention d’environ 450 cas de cancer du col de l’utérus et de plus de 17 000 cas de maladies précancéreuses. Fort des résultats positifs du vaccin, le ministère de la Santé du Royaume-Uni a étendu l’administration du vaccin également aux garçons âgés d’environ 12-13 ans en 2018.

Qu’est-ce que le papillomavirus humain (HPV) ?

C’est une sorte de virus qui a plus de 100 de ses types. Selon le National Cancer Institute (NCI), le contact sexuel est la raison de la propagation de plus de 40 types de VPH. Le HPC provoque des verrues génitales, des cancers du col de l’utérus, de l’anus, de l’oropharynx, du pénis, de la vulve et du vagin. Le vaccin anti-HPV qui est administré au Royaume-Uni protège contre deux souches majeures du HPC-HPV 16 et 18.

Symptômes du virus du papillome humain (VPH)

La plupart des personnes infectées ne développent aucun symptôme après avoir contracté la maladie et restent complètement inconscientes de leur état. Dans la plupart des cas d’infection, le système immunitaire du corps élimine le virus, rendant la maladie inoffensive. Cependant, le virus peut parfois prendre de nombreuses années avant de montrer ses symptômes graves.

Vaccination contre le VPH et apparition du cancer du col de l’utérus en Inde

Le vaccin contre le VPH est principalement administré aux jeunes garçons et filles dans leur adolescence pour s’assurer qu’ils sont vaccinés contre la maladie avant d’avoir un contact sexuel. Une étude de l’Asian Pacific Journal of Cancer Prevention a révélé que le principal obstacle à la vaccination contre le VPH est financier, car les vaccins sont chers.

Conformément aux directives du Comité de l’immunisation de l’Académie indienne de pédiatrie (IAPCOI), les vaccins contre le VPH sont administrés sous la forme d’un schéma à deux doses pour les filles de moins de 14 ans. Pour les filles âgées de plus de 15 ans, le vaccin doit être administré en trois doses.

La même étude a également révélé que l’Inde contribuait à environ 27 pour cent du nombre total de cas de cancer du col de l’utérus dans le monde. Plus de 77 pour cent des cas de cancer du col de l’utérus en Inde sont causés par les VPH 16 et 18. Officiellement, le vaccin contre le VPH n’a pas été recommandé pour les garçons et les hommes en Inde.

