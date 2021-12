Selon une étude, la chanson « 1-800-273-8255 » de Logic a contribué à réduire les taux de suicide

Crédit photo : MTV VMAs / CC by 3.0

Logic a créé une chanson sur ce que c’est que de vouloir se suicider. Il l’a nommé d’après le National Suicide Prevention Lifeline (NSPL). La recherche suggère qu’il a peut-être aidé à sauver des centaines de vies grâce à la prise de conscience.

Dans une interview avec Genius en 2017, Logic dit qu’il n’a jamais entrepris de créer de la musique pour sauver des vies. S’adressant aux fans lors de sa tournée d’albums en 2017, il s’est rendu compte que beaucoup d’entre eux étaient liés à ce qu’il rappait. « Ils ont dit des choses comme ‘votre musique m’a sauvé la vie.’ Et j’étais toujours comme, ‘Oh, c’est gentil de ta part, merci.’ »

« Ils sont vraiment sérieux. Ils tatouent de la merde sur leurs bras et obtiennent de la merde comme des paroles qui leur sauvent la vie et dans mon esprit, je me disais: « Mec, je n’essayais même pas de sauver la vie de personne. » Et puis ça m’a frappé, le pouvoir que j’ai en tant qu’artiste avec une voix. Je n’essayais même pas de te sauver la vie. Maintenant, que peut-il se passer si je le faisais réellement ? »

Une nouvelle étude suggère que la chanson suicide de Logic ‘1-800-273-8255’ a peut-être aidé à sauver des vies – comme prévu.

Au cours de l’attention accrue, la NSPL a reçu une augmentation des appels à la hotline suicide. L’étude a également enregistré une réduction estimée des suicides – 245 de moins que l’année précédente.

La sensibilisation accrue à la prévention du suicide aide ceux qui éprouvent ces sentiments à chercher de l’aide plutôt que de s’engager dans l’action. L’attention des médias sur le suicide vient souvent avec l’influence négative d’inspirer les autres à suivre les traces d’un suicide de célébrités.

L’étude conclut que la chanson de sensibilisation au suicide de Logic a été le « message de prévention du suicide le plus large et le plus soutenu directement lié à une histoire d’espoir et de rétablissement », écrit l’auteur principal Thomas Niederkrotenthaler. La chanson progresse à travers ce qu’est un appel téléphonique suicide, laissant aux gens des messages d’espoir encourageants.

« La voie que je parcours me semble seule /

mais je bouge jusqu’à ce que mes jambes lâchent /

et je vois mes larmes fondre dans la neige /

mais je ne veux pas pleurer /

Je ne veux plus pleurer /

Je veux me sentir vivant /

Je ne veux même plus mourir.

Le clip de la chanson dépeint les luttes d’un adolescent du secondaire avec sa sexualité. Il est victime d’intimidation au point d’envisager le suicide, mais s’arrête après avoir appelé une hotline suicide pour parler à quelqu’un.

Les auteurs de l’étude ont mesuré l’activité Twitter pour la chanson et mesuré les pics autour de trois événements différents. La sortie initiale de la chanson, les MTV VMA 2017 et les Grammy Awards 2018. Au cours de ces trois événements, la NSPL a enregistré une augmentation de 6,9% des appels, tandis que les suicides ont diminué de 5,5%.