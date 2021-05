Selon une étude, la domination du Royaume-Uni et de la variante Maharashtra Covid-19 derrière la poussée du Karnataka

Pour conclure, Ravi a déclaré qu’aucune variante ne pouvait pénétrer dans le masque facial et si les gens devaient se conformer au comportement approprié de Covid-19. (Image représentative)

Au milieu du nombre croissant de cas au Karnataka, le séquençage du génome des échantillons positifs à Covid-19 a révélé que la souche double mutante Maharashtra (B.1.617) et la variante britannique (B.1.1.7) sont devenues les souches les plus dominantes parmi les patients dans l’état remplaçant la souche précédemment dominante (B.1.36.29). Les résultats ont été révélés dans l’analyse du séquençage du génome effectuée par le département de virologie de Nimhans, l’un des 10 laboratoires du pays engagés dans le séquençage du génome des cas de coronavirus, a rapporté l’Indian Express.

Le professeur V Ravi, qui travaille au laboratoire, a déclaré à l’Indian Express que la propagation rapide du Maharashtra et de la variante britannique était symptomatique d’un taux d’infection plus élevé dans l’État. Ravi a ajouté qu’il existe suffisamment de preuves d’un taux de transmission plus élevé de la variante britannique, mais que le taux d’infection de la variante Maharashtra reste à analyser. Il a ajouté que jusqu’à présent, rien ne prouve qu’une souche est plus grave et plus dangereuse que les autres et que le virus reste le même en termes de comportement clinique. Sur la question de l’augmentation de la gravité et de la mortalité des cas, Ravi a déclaré que les cas deviennent plus graves à mesure que le pays enregistre une augmentation de cinq fois du nombre de cas, mais rien ne permet de dire qu’une souche est plus grave que les autres.

En ce qui concerne les résultats trouvés par le laboratoire de Nimhans, sur les 69 échantillons positifs totaux collectés entre mars et fin avril, 36 étaient une variante du Maharashtra, tandis que 19 étaient liées à la variante britannique. En termes de pourcentage, la propagation de la variante Maharashtra s’est avérée être de 52 pour cent tandis que celle de la variante britannique était de 27,5 pour cent. En revanche entre décembre 2020 et début mars 2021, la souche dominante dans l’État était la B.1.36.29, qui est presque éclipsée par la souche britannique et Maharashtra maintenant.

Parlant d’autres États qui signalent une charge de cas élevée au cours des dernières semaines, Ravi a déclaré que la variante britannique était devenue le principal défi dans des États comme le Pendjab et Delhi, tandis que la variante Maharashtra était devenue la variante dominante au Karnataka et dans 16 autres États.

En ce qui concerne les prévisions de la troisième vague de coronavirus, Ravi a déclaré que la deuxième vague actuelle affectera toutes les régions du pays alors que la prochaine vague frappera le pays plus tard cette année. Se concentrant sur la période d’octobre à décembre pour la troisième vague, Ravi a déclaré que le virus allait rester une partie de nos vies pendant longtemps et à moins que les gens ne se conforment au comportement approprié de Covid-19 et que le gouvernement du pays n’adopte. une correction de cap, la troisième vague causera également beaucoup de dégâts. Pour conclure, Ravi a déclaré qu’aucune variante ne pouvait pénétrer dans le masque facial et si les gens devaient se conformer au comportement approprié de Covid-19.

