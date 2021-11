Selon une étude, la première masse continentale de la Terre s’est formée dans la région de Singhbhum au Jharkhand

Chowdhury a cependant ajouté que des parcelles des premières terres continentales n’étaient pas seulement exclusives à la région de Singhbhum, mais également disponibles en Australie et en Afrique du Sud. (Crédit : L’Indian Express)

Une étude récente publiée dans la revue PNAS a remis en question l’opinion largement répandue sur l’origine des continents. L’étude a déclaré que contrairement à la compréhension selon laquelle les continents sont nés des océans il y a 2,5 milliards d’années, les continents ont en fait émergé il y a environ 3,2 milliards d’années. L’étude a également indiqué que la première masse continentale continentale pourrait avoir été la région de Singhbhum de l’État indien Jharkhand. Des chercheurs d’Inde, d’Australie et des États-Unis ont participé à l’étude, a rapporté l’Indian Express.

Grès de la région de Singhbhum du Jharkhand

Au cours de leurs recherches, les scientifiques ont mis la main sur les grès de Singhbhum qui avaient des signatures géologiques d’anciens chenaux fluviaux, de plages et de plaines de marée, dont l’âge est estimé à plus de 3,2 milliards d’années. L’auteur principal, le Dr Priyadarshi Chowdhury, de l’Université Monash, a déclaré à l’Indian Express que les roches sédimentaires de la région de Singhbhum avaient des réponses aux indices sur l’origine des premières masses terrestres formées sur Terre.

Qu’est-ce qui a poussé les chercheurs à conclure que les premières masses terrestres se sont formées à Singhbhum ?

Chowdhury a déclaré que l’équipe de chercheurs avait trouvé un type particulier de roches sédimentaires appelées grès et qu’après vérification de leur âge et de leurs conditions, ils avaient découvert que les roches avaient au moins 3,1 milliards d’années. Les chercheurs ont également découvert que ces grès se sont formés dans les anciennes rivières, plages et mers peu profondes. Les chercheurs ont alors conclu que toutes ces masses d’eau n’auraient pas pu exister s’il y avait eu des terres continentales dans la région de Singhbhum. Chowdhury a cependant ajouté que des parcelles des premières terres continentales n’étaient pas seulement exclusives à la région de Singhbhum, mais également disponibles en Australie et en Afrique du Sud.

Dans le cadre de l’étude, les chercheurs ont étudié les granites par lesquels la croûte continentale de la région de Singhbhum a été formée. Chowdhury a déclaré à l’Indian Express que les granites ont environ 3,5 à 3,1 milliards d’années et ont été formés par un volcanisme extensif qui s’est poursuivi pendant des millions d’années jusqu’à ce que tout le magma se solidifie pour créer une épaisse croûte continentale.

