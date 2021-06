Selon une étude, près de la moitié des Américains paient pour le divertissement audio

Près de la moitié de tous les Américains sont actuellement abonnés à un service de divertissement audio (y compris la radio par satellite, le streaming, etc.), selon une étude récemment publiée.

La statistique remarquable a été révélée dans une enquête publiée aujourd’hui, qui a indiqué que 47% des Américains âgés de 13 ans et plus “s’abonnent à un service audio” à partir de 2021. “Service audio” dans ce cas fait spécifiquement référence aux plateformes de streaming Amazon Music, Apple Musique, YouTube Music, Spotify, Pandora, le géant de la radio par satellite SiriusXM, iHeartRadio Plus à 4,99 $ par mois et la plate-forme de livres audio Audible d’Amazon.

Ce pourcentage d’abonnement audio a plus que doublé depuis 2015, lorsque seulement 23% des Américains ont déclaré s’être abonnés à un service audio. Il convient toutefois de mentionner que les chiffres – rapportés par Edison Research – ne sont pas uniquement indicatifs des abonnements, étant donné que plusieurs personnes peuvent (et partagent souvent) des comptes de divertissement.

En outre, les titulaires de compte et ceux qui écoutent sur les comptes des autres répondraient vraisemblablement par l’affirmative lorsqu’on leur demanderait s’ils sont abonnés à un service audio, ont souligné les organisateurs de l’étude. Néanmoins, la hausse considérable entre 2015 et 2021 reflète la volonté croissante des fans de payer pour des abonnements musicaux et d’autres divertissements audio, aux États-Unis et à l’étranger.

Spotify, par exemple, a ajouté 25 millions d’abonnés premium entre le quatrième trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2018, pour un total de 96 millions d’utilisateurs payants à la fin de cette dernière période. Au quatrième trimestre 2019, les comptes payants du service basé à Stockholm étaient passés à 124 millions (avec 153 millions d’utilisateurs financés par la publicité), tandis que le nombre d’abonnés premium au quatrième trimestre 2020 dépassait 155 millions.

Malgré cette croissance, cependant, les plates-formes d’abonnement musical, qui contrastent les services vidéo en proposant des bibliothèques de contenu extrêmement similaires à à peu près le même prix mensuel général, ne sont pas sans défis de grande envergure.

Spotify, par exemple, n’a gagné que trois millions d’abonnements payants au premier trimestre 2021, ce qui suggère que la croissance à deux chiffres des trimestres précédents s’était stabilisée. Environ 29 % des abonnés de la société au premier trimestre 2021 résidaient en Amérique du Nord, contre 40 % pour l’Europe, 20 % pour l’Amérique latine et 11 % pour le reste du monde.

Et l’amélioration relativement faible du nombre d’abonnés QoQ ainsi que les frais mensuels comparativement faibles que beaucoup de ces nouveaux abonnés paient (selon leur région), en coordination avec une bibliothèque de 70 millions de pistes qui augmente de 60 000 chansons par jour, le taux de redevance par flux pourrait poursuivre sa tendance à la baisse.

Soit dit en passant, les revenus de la musique enregistrée aux États-Unis, à un total de 12,2 milliards de dollars corrigé de l’inflation en 2020, restent inférieurs de plus de 46 % à leur sommet de 1999, malgré le boom du streaming.

Dans le but de compenser l’impact du ralentissement des abonnés sur les revenus et d’augmenter les revenus, Spotify a augmenté les prix plus tôt cette année sur un certain nombre de plans, en plus de lancer des publicités de podcast même pour les utilisateurs premium et d’adopter davantage d’options promotionnelles payantes pour les labels et les artistes.

Le podcasting est devenu un élément clé du modèle commercial de l’entreprise – à la fois du point de vue de la monétisation et en ce qui concerne la distinction par rapport à la concurrence du streaming musical, si un éventail de contrats exclusifs (de plusieurs millions de dollars) en est une indication. Enfin, Spotify, après avoir acquis le concurrent de Clubhouse Locker Room en mars, a lancé une application audio sociale appelée Greenroom au début du mois.