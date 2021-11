Très peu d’utilisateurs d’iPhone répareront leur propre ‌iPhone‌ pour reporter leur prochain achat de smartphone, malgré le programme de réparation en libre-service, selon une étude de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).



Plus tôt cette semaine, Apple a annoncé le programme de réparation en libre-service, offrant aux clients qui sont à l’aise avec l’idée d’effectuer leurs propres réparations l’accès aux pièces, outils et manuels d’origine Apple, à commencer par les gammes iPhone 12 et iPhone 13. Bien que le programme ait été salué par les défenseurs du droit à la réparation, il semble que peu d’utilisateurs d’‌iPhone‌ en profiteront dans la pratique.

Les recherches du CIRP suggèrent que presque tous les iPhones en cours d’utilisation ont un écran en état « utilisable » et la plupart des iPhones ont une batterie en état « utilisable ». 12% des écrans ‌iPhone‌ sont fissurés mais utilisables, et seulement 6% sont inutilisables et doivent être remplacés. 26% des batteries ‌iPhone‌ offrent une autonomie d’une demi-journée sans charge, et 14% doivent être rechargées toutes les deux heures. Les remplacements de batterie sont donc susceptibles d’être parmi les réparations les plus courantes, mais comparativement peu d’appareils actifs ont besoin de remplacer l’une ou l’autre de ces pièces qui sont soumises à un niveau élevé d’usure.



Le petit nombre d’appareils actifs nécessitant des pièces de rechange, combiné au fait que de nombreux utilisateurs ne seront pas à l’aise pour effectuer leurs propres réparations, indique que très peu d’utilisateurs d’iPhone‌ profiteront réellement du programme de réparation en libre-service. Le partenaire et co-fondateur du CIRP, Mike Levin, a déclaré :

Il semble que la durée de vie de la batterie affecte davantage les consommateurs que l’état de l’écran. 14% des acheteurs d’iPhone ont déclaré avoir besoin de charger une batterie dans leur ancien iPhone toutes les quelques heures. Seuls 6% des acheteurs d’iPhone ont déclaré avoir un écran fissuré qui rendait l’ancien téléphone inutilisable, tandis que 12% avaient un écran fissuré qui était encore utilisable. Bien entendu, les acheteurs ont de nombreuses raisons de mettre à niveau un ancien iPhone, notamment les performances du processeur ou la capacité de stockage. Ainsi, au mieux, une petite fraction des acheteurs est susceptible de reporter l’achat d’un nouvel iPhone en réparant un ancien téléphone via le programme de réparation en libre-service.

Étant donné que la plupart des nouveaux acheteurs d’‌iPhone‌ ont déjà « des téléphones plus que convenablement utilisables », « peu de propriétaires utiliseraient le programme de réparation en libre-service pour reporter leur prochain achat d’‌iPhone‌ », selon Josh Lowitz de CIRP.

Le programme de réparation en libre-service sera disponible pour les utilisateurs à partir du début de l’année prochaine aux États-Unis et s’étendra à d’autres pays tout au long de 2022.

Les conclusions du CIRP sont basées sur une enquête menée auprès de 2 000 clients Apple aux États-Unis qui ont acheté une Apple Watch, un ‌iPhone‌, un iPad ou un Mac entre octobre 2020 et septembre 2021.