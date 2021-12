Selon une étude, trois doses de vaccin Pfizer neutralisent la variante Omicron

Pfizer et BioNTech, son partenaire dans le développement du jab, ont déclaré que leur rappel « augmente les titres d’anticorps de 25 fois » contre la variante Omicron (Photo: AP)

Pfizer a signalé qu’il a été démontré que trois doses de son vaccin neutralisaient la nouvelle variante d’Omicron, tandis que deux doses « pourraient ne pas être suffisantes » pour protéger contre la dernière souche de coronavirus.

Des études préliminaires en laboratoire ont montré que « deux doses montrent des titres de neutralisation considérablement réduits », ont déclaré mercredi matin Pfizer et BioNTech, son partenaire dans le développement du jab.

Des échantillons de sang provenant de personnes qui avaient pris deux injections mais pas le rappel « ont présenté, en moyenne, une réduction de plus de 25 fois des titres de neutralisation contre la variante Omicron », ont déclaré les sociétés. Cela indique que deux doses de son vaccin « pourraient ne pas être suffisantes pour protéger contre l’infection par la variante Omicron ».

Pendant ce temps, les données ont montré qu’une « protection plus robuste peut être obtenue par une troisième dose » qui « augmente les titres d’anticorps de 25 fois ».

Essentiellement, le rappel a restauré les anticorps aux niveaux observés chez les individus avec deux doses contre la souche de coronavirus d’origine.

Les sociétés ont continué à travailler sur le développement d’un vaccin spécifique à la protection contre la variante Omicron. Ils s’attendent à le sortir d’ici mars « au cas où une adaptation serait nécessaire pour augmenter encore le niveau et la durée de la protection », ont-ils déclaré.

