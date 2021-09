Semaine charnière à venir pour Manchester City

in

Cette semaine est une semaine charnière pour Manchester City dans sa quête pour conserver son titre de Premier League et remporter la Ligue des champions pour la première fois.

Manchester City affronte sans doute les trois déplacements à l’extérieur les plus difficiles d’Europe. Ils débutent contre les champions d’Europe Chelsea, avant de se rendre à Paris pour affronter le Paris Saint-Germain mardi et terminer la semaine en affrontant Liverpool à Anfield.

Après un mauvais début de saison en Premier League, avec une défaite face à Tottenham Hotspur lors de la première journée de la saison et un nul lamentable contre Southampton, la pression commence à monter du côté de Pep Guardiola.

Semaine charnière pour Manchester City

La grande semaine pour Manchester City commence à Chelsea, champion d’Europe

Le début d’une semaine énorme pour Manchester City commence contre les champions d’Europe Chelsea dans une répétition de la finale de la Ligue des champions de la saison dernière.

Depuis que Thomas Tuchel a pris le relais à Stamford Bridge, Chelsea semble être la kryptonite de Manchester City puisqu’ils ont perdu les trois dernières rencontres face à Londres.

Alors que City luttait pour un match nul lamentable contre Southampton, où ils n’avaient qu’un tir cadré, Chelsea a battu Tottenham et a réalisé une performance remarquable en seconde période.

Chelsea a connu un début de saison impressionnant et ressemble actuellement à l’équipe à battre en Premier League. Pendant ce temps, Manchester City semble regretter de ne pas avoir pu signer Harry Kane, car ils n’ont pas réussi à marquer lors de deux de leurs cinq matchs de Premier League jusqu’à présent cette saison.

Ils ont lutté contre Southampton, semblant ternes et manquant d’un tranchant à l’avant. Pep Guardiola saura que c’est un match énorme, même si c’est au début de la saison. Une défaite les verrait à six points de Chelsea et même à ce stade précoce, il semble qu’il y ait trop de déficit à combler.

Prédiction : Chelsea 2-1 Manchester City

Voyage à Paris pour affronter le MNM

Après avoir affronté les champions d’Europe en titre, la prochaine tâche pour Manchester City est l’un des tests les plus difficiles d’Europe ; affronter Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe.

Le Paris Saint-Germain a peut-être remporté six victoires sur six en Ligue 1, mais il a commencé sa campagne en Ligue des champions par un match nul décevant contre le Club de Bruges. Ils avaient également besoin d’un vainqueur de dernière minute pour vaincre Lyon dans un autre affichage peu convaincant.

Jusqu’à présent, le trio offensif de Messi, Neymar et Mbappe n’a pas vraiment réussi à cliquer. Messi n’a pas encore marqué pour le PSG depuis son transfert estival de Barcelone. Il s’est également blessé au genou contre Lyon et pourrait manquer le choc de la Ligue des champions la semaine prochaine avec Manchester City.

La saison dernière, City a battu le PSG confortablement pour atteindre sa première finale de Ligue des champions. Cependant, Guardiola saura qu’il s’agit d’une proposition entièrement différente à laquelle ils seront confrontés. Après un mauvais résultat lors de leur premier match de groupe, la pression est sur le PSG pour qu’il livre et remette sa campagne sur les rails. Celui qui gagnera mardi sera aux commandes pour remporter le groupe et éventuellement obtenir un tirage au sort plus facile lors des huitièmes de finale.

Ce sera l’un des affrontements les plus attendus de la phase de groupes de la Ligue des champions et sera un baromètre des références de chaque équipe pour aller jusqu’au bout et remporter le trophée pour la première fois.

Pronostic : Paris Saint-Germain 1-1 Manchester City

Test difficile à Anfield pour terminer la semaine

Pour terminer une semaine de tests, Manchester City se rendra dimanche à Anfield pour affronter Liverpool. Le bilan de la ville à Anfield est catastrophique. Ils n’ont qu’une victoire en 22 rencontres et ont perdu 15 de ces 22 rencontres.

Leur victoire solitaire à cette époque est survenue la saison dernière alors qu’ils battaient Liverpool 4-1. Cependant, ce match s’est déroulé à huis clos et contre une équipe de Liverpool qui a affronté les milieux de terrain Fabinho et Jordan Henderson à la fois au poste d’arrière central. C’est une autre équipe de Liverpool qui a ses meilleurs joueurs de retour de blessure et qui a commencé la saison de manière impressionnante.

Après deux matchs éprouvants, il sera intéressant de voir dans quelle forme Manchester City sera pour son affrontement du Super dimanche à Anfield. Si City perd les deux matchs à l’extérieur contre Chelsea et Liverpool, ils pourraient avoir neuf points de retard sur les leaders de la ligue. Un tel écart serait presque impossible à combler.

Cependant, d’un autre côté, gagner à la fois à Stamford Bridge et à Anfield enverra une déclaration selon laquelle Manchester City n’est pas prêt à abandonner sa couronne de Premier League. Quoi qu’il arrive au cours de la semaine prochaine, cela définira quel genre de succès Manchester City aura cette saison.

Prédiction: Liverpool 2-2 Manchester City

