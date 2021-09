Semaine de la nutrition : régime nutritionnel pour le diabète

C’est toujours une bonne idée de créer un plan de repas avec l’aide d’un diététicien pour atteindre vos objectifs de glycémie.

Aperçu

Le glucose est une source importante de carburant pour notre corps. L’insuline, une hormone produite par le pancréas, est un régulateur clé de la glycémie. L’insuline aide les cellules du corps à absorber le glucose de la circulation sanguine et ainsi normalise les niveaux de glucose dans le sang (<100 mg/dL à jeun). Le diabète sucré (DM) est une maladie chronique, caractérisée par une glycémie élevée par rapport à la normale. Lorsque notre corps ne produit pas suffisamment d'insuline, le glucose n'est pas transporté efficacement vers les cellules à partir de la circulation sanguine. Une glycémie élevée, au fil du temps, peut affecter négativement votre cœur, votre vision, votre système nerveux, vos reins, etc. « L'Inde est considérée comme la capitale mondiale du diabète, avec plus de 69,2 millions de cas. Nous, les Indiens, avons un risque plus élevé de développer un diabète par rapport à la population occidentale en raison de la génétique. Ceci, associé à des habitudes alimentaires malsaines, à un mode de vie sédentaire et à des niveaux de stress élevés, est la principale force motrice des taux alarmants de diabète dans notre pays. La sensibilisation à la maladie, un mode de vie sain et un contrôle régulier peuvent grandement contribuer à réduire la morbidité et la mortalité liées au diabète.

Le diabète peut être classé en 3 types, principalement

Diabète de type 1 Une maladie auto-immune non liée au mode de vie, où le corps produit suffisamment d’insuline et le patient a besoin d’injections d’insuline pour le reste de sa vie.

Diabète de type 2 se produit lorsque notre corps n’est pas en mesure d’utiliser efficacement l’insuline. Cela se développe plus tard dans la vie. Une prise de poids excessive et un mode de vie sédentaire sont des facteurs étiologiques majeurs du diabète de type 2

Diabète gestationnel se développe pendant la grossesse et est un facteur de risque de plusieurs complications chez la mère et le nouveau-né.

Importance de la nutrition dans la prévention et la gestion du diabète

La nutrition est la pierre angulaire de la prévention et de la gestion du diabète. Les principaux objectifs de la nutrition dans le diabète devraient être

Contrôle adéquat de la glycémie et prévention des complications du diabèteFournit à votre corps la nutrition essentielle à son bon fonctionnement.Aide à réduire l’obésité et d’autres facteurs de risque de maladies cardiaques, tels que l’hypertension et le cholestérol.

Voici quelques conseils pour gérer votre diabète :

Évitez les aliments riches en calories comme les bonbons, les biscuits, les gâteaux, les boissons sucrées, etc. Ces aliments ont tendance à augmenter trop rapidement la glycémie. C’est aussi une bonne idée de sauter le sucre dans le thé et le café.Choisissez des glucides et des fibres sains : Incluez régulièrement de nombreux glucides complexes tels que des fruits frais, des légumes, des grains entiers, etc., par rapport aux glucides simples tels que le riz blanc et la farine tout usage dans votre alimentation. Les glucides complexes sont riches en fibres, vitamines et minéraux. Ces aliments fournissent non seulement à votre corps une nutrition essentielle, mais vous permettent également de rester rassasié plus longtemps, aidant ainsi à maintenir une glycémie normale.Mangez de plus petites portions tout au long de la journée : Manger en petites portions à intervalles réguliers est une bonne idée pour aider à une meilleure utilisation de l’insuline produite par le corps.Inclure des protéines de bonne qualité comme le blanc d’œuf, le poulet, le poisson, les noix, les haricots secs, les pois chiches, le tofu, etc., dans vos repas régulièrement pour vous rassasier plus longtemps et maintenir une masse musculaire saine.Mangez des graisses saines avec modération : Les aliments riches en graisses saturées, en graisses trans et en cholestérol tels que les aliments frits, le beurre, la viande rouge, l’huile de palme sont nocifs pour la santé cardiaque et doivent être évités. Choisissez des aliments riches en gras monosaturés (AGMI) et en gras polysaturés (AGPI) bons pour la santé cardiaque. Les aliments riches en AGMI et AGPI comprennent l’huile d’olive, les graines, les noix, les poissons de mer, le ghee, etc.Suivez la méthode de la plaque : La moitié de votre assiette doit être remplie de légumes non féculents, tels que les épinards, le chou, les tomates, etc. Un quart doit être constitué de protéines telles que le poulet, le poisson, le tofu, etc. le quart restant doit être composé de grains entiers. , comme le riz brun, ou un légume féculent, comme les pois verts.Créer un plan de repas : C’est toujours une bonne idée de créer un plan de repas avec l’aide d’un diététicien pour atteindre vos objectifs de glycémie. Une diététiste peut également vous aider à comprendre et à interpréter les étiquettes des aliments. Si vous êtes sous insuline, une diététicienne peut vous apprendre à ajuster la dose d’insuline en fonction de votre apport alimentaire.

Conclusion

Le diabète est un facteur de risque connu pour les maladies cardiaques, les lésions rénales, les lésions nerveuses, les problèmes de vue, etc. Un mode de vie sain, notamment une alimentation adaptée au diabète, une activité physique régulière et la gestion du stress, sont associés au maintien d’un poids corporel idéal et d’une glycémie normale, et à la réduction du taux de complications associées.

