Semaine de la nutrition : retour aux sources – alimentation équilibrée

Bien manger – une alimentation équilibrée pour un système immunitaire plus sain et plus fort et réduire le risque de maladie et de maladies infectieuses.

Par Swetha Anisingaraju,

Nous vivons dans un monde où les éléments évoluent rapidement : notre environnement, notre approvisionnement alimentaire, notre population et nos connaissances scientifiques. Dans ces différents environnements et étapes de notre vie, les besoins et les objectifs de notre corps changent également. Bien que nous puissions considérer la santé et la maladie de différentes manières, la base principale de la promotion de la santé et de la prévention des maladies doit toujours commencer par une bonne alimentation et une nutrition saine.

Dans le scénario actuel, nous menons une vie trépidante, par exemple notre journée commence avec l’alarme qui sonne et, malheureusement, nous n’avons pas la liberté de dormir car il y a trop à faire. Nous essayons de trouver des raccourcis pour atteindre nos objectifs de fitness et d’alimentation et avons tendance à suivre le chemin le plus court possible avec un minimum de tracas. Mais nous devons apprendre à nous arrêter et à nous concentrer sur l’objectif ultime à long terme. corps le bon type et la bonne quantité de nutriments dont il a besoin.

Prévention des maladies avec un régime

La base principale de la prévention des maladies et de la promotion de la santé doit toujours commencer par une bonne alimentation. Bien manger – une alimentation équilibrée pour un système immunitaire plus sain et plus fort et réduire le risque de maladie et de maladies infectieuses. L’alimentation fournit de l’énergie, maintient la vie, stimule la croissance et soutient pour lutter contre les infections lorsque le besoin s’en fait sentir.

Nourrissez intelligemment dès le début

La semaine nationale de la nutrition est célébrée la 1ère semaine de septembre – pour sensibiliser à une alimentation saine et à son impact sur la vie.

Cette année, le thème est « Nourrir intelligemment dès le départ », mais nous ne sommes jamais trop jeunes ou trop vieux pour commencer à bien manger. Une nutrition adéquate est nécessaire à chaque étape de notre vie dès le moment où nous sommes dans le ventre de notre mère. Une femme enceinte doit comprendre ce qu’elle doit manger lorsqu’elle attend, puis commencer une éducation nutritionnelle après avoir eu des enfants dès la petite enfance, ce qui est une étape importante pour s’assurer que les enfants adoptent un mode de vie sain. Nourrir le plus grand organe immunitaire de la bonne façon pour préserver les bactéries saines de l’intestin est important pour maintenir la santé et réduire le risque d’infections.

Besoin de l’heure

Se battre avec une nutrition et une hydratation adéquates est nécessaire pour se remettre de la grippe saisonnière – fièvre, rhume et toux. Il existe divers mythes qui circulent au sujet de quelques aliments spécifiques qui traitent la maladie, mais il n’y a aucune preuve scientifique étayant cette conjecture.

“Il n’y a pas un seul aliment, supplément ou régime qui préviendra, traitera ou guérira la maladie”

Une alimentation équilibrée comprend cinq groupes d’aliments de manière adéquate dans des proportions appropriées selon les besoins de chacun, car « pas de taille convenant à tous » – les exigences des individus varient et la prescription de régime est personnalisée, adaptée et élaborée en fonction des besoins corporels de l’individu.

Faites confiance à une diététiste formée spécifiquement dans le domaine pour des conseils nutritionnels crédibles.

(L'auteur est le diététicien en chef adjoint des hôpitaux Yashoda, Hyderabad. L'article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament.

